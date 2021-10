Microsoft: Personelle Veränderung bei Xbox DACH

Microsoft Deutschland freut sich mitteilen zu können, dass Florian Liewer, bisheriger Category Director von Xbox DACH bei Microsoft Deutschland zum 15. Oktober in eine neue Rolle innerhalb der Organisation aufsteigt und zukünftig als EMEA Marketing Director Gaming das Xbox Consumer Channel- und Partner-Marketing im gesamten EMEA-Raum verantwortet. In seiner neuen Position berichtet er an Amanda Farr, EMEA Channel & Partner Marketing Lead.

„Die letzten sieben Jahre bei Xbox waren eine wundervolle Reise, geprägt von einer Kultur voller Spaß, Leidenschaft und Kreativität. Ich möchte mich vor allem bei meinem großartigen Team und unseren tollen Partnern im Games-Publishing und der Retail-Landschaft für die Zusammenarbeit bedanken. All diese positiven Erfahrungen nehme ich mit in die nächste Rolle, um im Xbox Consumer Marketing Spieler*innen ins Zentrum all unserer Aktivitäten zu stellen und globale Kampagnen in einer der spannendsten Regionen der Welt auszurollen.“

– Florian Liewer, EMEA Marketing Director Gaming

Florian Liewer war seit 2014 als Xbox DACH Category Director für die Vermarktung des Gaming-Portfolios in Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Bevor er zu Microsoft stieß, war er in verschiedenen Rollen bei Sony Europe tätig. Florian Liewers Nachfolge als Gaming Category Lead (w/m/d) ist noch unbesetzt und wird derzeit ausgeschrieben. Mehr Informationen zur Stelle findet ihr in der Stellenausschreibung auf microsoft.com.