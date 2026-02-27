Microsoft: Peter Moore stärkt Sharmas Start bei Xbox

Peter Moore betont in seinem Beitrag, dass der Einstieg in die Spielebranche von außen stets eine Herausforderung sei und Glaubwürdigkeit nur durch aufmerksames Zuhören entstehe. Er beschreibt die Community als klug, leidenschaftlich und schützend gegenüber ihren Marken, weshalb das Verständnis der Kultur für ihn damals entscheidend gewesen sei.
Er erinnert daran, wie stark das Gefühl des Hochstapler-Syndroms in seinen ersten Monaten gewesen sei und wie wichtig es gewesen sei, zunächst die Branche zu begreifen, bevor Veränderungen angestoßen wurden.
Der ehemalige Manager hebt hervor, dass Asha Sharma umfassende Erfahrung in den Bereichen KI und Technologie mitbringe. Für ihn liegt die Chance nun darin, dieses Wissen mit dem kreativen Kern von Xbox zu verbinden.
Er sieht den Austausch mit Studioleitern, die Unterstützung erfahrener Führungskräfte wie Matt Booty und den direkten Kontakt zu den Teams als wesentliche Faktoren für einen erfolgreichen Start.
Moore unterstreicht, dass KI künftig eine Rolle im Gaming spielen werde, jedoch stets im Dienst der Spieler und Entwickler stehen müsse und nicht allein Effizienzkennzahlen folgen dürfe.
Zum Abschluss weist Moore darauf hin, dass Führungswechsel nie einfach seien, aber mit Bescheidenheit und Neugier zu wichtigen Wendepunkten werden könnten.
Die Xbox Strategie scheint ja für die 2 Jahre zu stehen… Veröffentlichung und neue Konsole sind schon angekündigt, da wird sich nichts mehr dran ändern…
Wenn seh wir es erst nach in 3 bis 4 Jahren…
so viel gebrabbel, wenn geliefert wird dann bin ich auch d’accord damit
Lasst die gute Dame sich doch erstmal beweisen, bevor mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Taten sagen hier mehr als Worte
„Er beschreibt die Community als klug,“
Das war der Punkt für mich, nicht mehr weiter zu lesen 🤣
Aber dumme Menschen hören gerne, dass sie klug sind. Also macht er es wohl richtig. 🤷🏻♂️
🤣 also ich hab den Artikel komplett gelesen und mich geschmeichelt gefühlt. *hust
Also ich finde es schlimm, dass eine Frau im Kreuzfeuer steht, welche noch nichts als neue Chefin gemacht hat.
Anstatt ihr erstmal die Chance zu geben, sich zu etablieren, und die ersten Entscheidungen abzuwarten, wird darauf gemeckert, weil sie keine Zockerin ist.
Aber ganz ehrlich – vielleicht ist das sogar gut so, weil sie nicht in der Xbox-Blase gefangen ist, und einen eher neutraleren Blick auf den Xbox-Sparte hat.
Ja, da hast Du natürlich Recht, aber ich finde sie ja nicht schlimm, sondern dass Sarah Bond und somit alles, was Phil aufgebaut hatte, übergangen würde. Sah Sarah wohl genauso. Asha ist mir egal.
Sharma ist eine gute Wahl. Schlimmer als momentan kann es nicht mehr werden. Xbox ist mittlerweile obsolet.
Ich bin extrem gespannt welchen Weg sie einschlagen wird.
Noch spannender wird, geht sie einen eigenen Weg oder macht sie, was Satya will. Das könnte böse enden.
Ich freue mich auf den Weg, den MS jetzt mit der Xbox gehen wird.