Microsoft: Peter Moore stärkt Sharmas Start bei Xbox

Warum der frühere Branchenmanager die neue Führung von Microsoft Gaming durch Asha Sharma unterstützt.

Peter Moore betont in seinem Beitrag, dass der Einstieg in die Spielebranche von außen stets eine Herausforderung sei und Glaubwürdigkeit nur durch aufmerksames Zuhören entstehe. Er beschreibt die Community als klug, leidenschaftlich und schützend gegenüber ihren Marken, weshalb das Verständnis der Kultur für ihn damals entscheidend gewesen sei.

Er erinnert daran, wie stark das Gefühl des Hochstapler-Syndroms in seinen ersten Monaten gewesen sei und wie wichtig es gewesen sei, zunächst die Branche zu begreifen, bevor Veränderungen angestoßen wurden.

Der ehemalige Manager hebt hervor, dass Asha Sharma umfassende Erfahrung in den Bereichen KI und Technologie mitbringe. Für ihn liegt die Chance nun darin, dieses Wissen mit dem kreativen Kern von Xbox zu verbinden.

Er sieht den Austausch mit Studioleitern, die Unterstützung erfahrener Führungskräfte wie Matt Booty und den direkten Kontakt zu den Teams als wesentliche Faktoren für einen erfolgreichen Start.

Moore unterstreicht, dass KI künftig eine Rolle im Gaming spielen werde, jedoch stets im Dienst der Spieler und Entwickler stehen müsse und nicht allein Effizienzkennzahlen folgen dürfe.

Zum Abschluss weist Moore darauf hin, dass Führungswechsel nie einfach seien, aber mit Bescheidenheit und Neugier zu wichtigen Wendepunkten werden könnten.

  Syler03

    Die Xbox Strategie scheint ja für die 2 Jahre zu stehen… Veröffentlichung und neue Konsole sind schon angekündigt, da wird sich nichts mehr dran ändern…

    Wenn seh wir es erst nach in 3 bis 4 Jahren…

  Mysterio

    Lasst die gute Dame sich doch erstmal beweisen, bevor mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Taten sagen hier mehr als Worte

  Duck-Dynasty

    „Er beschreibt die Community als klug,“

    Das war der Punkt für mich, nicht mehr weiter zu lesen 🤣

    Aber dumme Menschen hören gerne, dass sie klug sind. Also macht er es wohl richtig. 🤷🏻‍♂️

  Gargamel91

    Also ich finde es schlimm, dass eine Frau im Kreuzfeuer steht, welche noch nichts als neue Chefin gemacht hat.

    Anstatt ihr erstmal die Chance zu geben, sich zu etablieren, und die ersten Entscheidungen abzuwarten, wird darauf gemeckert, weil sie keine Zockerin ist.

    Aber ganz ehrlich – vielleicht ist das sogar gut so, weil sie nicht in der Xbox-Blase gefangen ist, und einen eher neutraleren Blick auf den Xbox-Sparte hat.

    hellboy
Antwort auf Gargamel91
      Antwort auf Gargamel91

      Ja, da hast Du natürlich Recht, aber ich finde sie ja nicht schlimm, sondern dass Sarah Bond und somit alles, was Phil aufgebaut hatte, übergangen würde. Sah Sarah wohl genauso. Asha ist mir egal.

  Worms

    Sharma ist eine gute Wahl. Schlimmer als momentan kann es nicht mehr werden. Xbox ist mittlerweile obsolet.

    hellboy
Antwort auf xXCickXx
      Antwort auf xXCickXx

      Noch spannender wird, geht sie einen eigenen Weg oder macht sie, was Satya will. Das könnte böse enden.

Hinterlasse eine Antwort