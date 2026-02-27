Microsoft: Peter Moore stärkt Sharmas Start bei Xbox

Peter Moore betont in seinem Beitrag, dass der Einstieg in die Spielebranche von außen stets eine Herausforderung sei und Glaubwürdigkeit nur durch aufmerksames Zuhören entstehe. Er beschreibt die Community als klug, leidenschaftlich und schützend gegenüber ihren Marken, weshalb das Verständnis der Kultur für ihn damals entscheidend gewesen sei.

Er erinnert daran, wie stark das Gefühl des Hochstapler-Syndroms in seinen ersten Monaten gewesen sei und wie wichtig es gewesen sei, zunächst die Branche zu begreifen, bevor Veränderungen angestoßen wurden.

Der ehemalige Manager hebt hervor, dass Asha Sharma umfassende Erfahrung in den Bereichen KI und Technologie mitbringe. Für ihn liegt die Chance nun darin, dieses Wissen mit dem kreativen Kern von Xbox zu verbinden.

Er sieht den Austausch mit Studioleitern, die Unterstützung erfahrener Führungskräfte wie Matt Booty und den direkten Kontakt zu den Teams als wesentliche Faktoren für einen erfolgreichen Start.

Moore unterstreicht, dass KI künftig eine Rolle im Gaming spielen werde, jedoch stets im Dienst der Spieler und Entwickler stehen müsse und nicht allein Effizienzkennzahlen folgen dürfe.

Zum Abschluss weist Moore darauf hin, dass Führungswechsel nie einfach seien, aber mit Bescheidenheit und Neugier zu wichtigen Wendepunkten werden könnten.