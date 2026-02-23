Microsoft: Peter Moore würdigt Phil Spencers prägende Rolle bei Xbox

Peter Moore, ehemaliger Präsident von Sega of America sowie früherer Führungskraft bei Microsofts Interactive Entertainment Business und Electronic Arts, reagiert auf den Rücktritt von Xbox‑Chef Phil Spencer und beschreibt den Moment als das Ende eines bedeutenden Kapitels für Microsoft Gaming.

Für Moore markiert dieser Schritt einen Einschnitt, der weit über die Marke Xbox hinausreicht.

Im Rückblick verweist Moore darauf, dass Kritik an Entscheidungen in der heutigen Zeit leicht falle, während langfristige Führung in einer Branche, die sich in kurzen Zyklen neu erfindet, deutlich anspruchsvoller sei.

Er hebt hervor, dass Spencer diese Herausforderung über Jahrzehnte gemeistert habe. Die Entwicklung von Xbox über mehrere Konsolengenerationen, der Ausbau der Studios, der Wettbewerb der Plattformen sowie der Aufstieg von Abo‑Modellen und Cloud‑Technologien seien Phasen gewesen, in denen Spencer als konstante Größe agiert habe.

Microsoft Gaming sei nie ein ruhiges Umfeld gewesen, betont Moore. Hohe Erwartungen, intensiver Wettbewerb und permanente öffentliche Aufmerksamkeit hätten die Arbeit geprägt. Aus seiner gemeinsamen Zeit mit Spencer berichtet er von Loyalität gegenüber Teams, Einsatz für die Spieler und Belastbarkeit in schwierigen Momenten.

Laut Moore war Spencer stets ein Gamer im Herzen, was sich in seinem Führungsstil widerspiegelt habe.

Moore beschreibt die Verantwortung in dieser Branche als ein Feld, in dem Entscheidungen unter Druck und mit unvollständigen Informationen getroffen werden müssen. Führung bedeute, Verantwortung zu übernehmen, wenn es schwierig wird, und Anerkennung zu teilen, wenn Erfolge erzielt werden.

Trotz aktueller Diskussionen sei die historische Betrachtung meist ausgewogener, da langfristige Beiträge und der Aufbau stabiler Strukturen Gewicht hätten.

Zum Abschluss betont Moore, dass eine lange Karriere im Gaming, insbesondere in der Dimension von Microsoft, Respekt verdiene, und wünscht Spencer alles Gute für die Zukunft.