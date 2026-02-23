Microsoft: Peter Moore würdigt Phil Spencers prägende Rolle bei Xbox

Peter Moore, ehemaliger Präsident von Sega of America sowie früherer Führungskraft bei Microsofts Interactive Entertainment Business und Electronic Arts, reagiert auf den Rücktritt von Xbox‑Chef Phil Spencer und beschreibt den Moment als das Ende eines bedeutenden Kapitels für Microsoft Gaming.
Für Moore markiert dieser Schritt einen Einschnitt, der weit über die Marke Xbox hinausreicht.
Im Rückblick verweist Moore darauf, dass Kritik an Entscheidungen in der heutigen Zeit leicht falle, während langfristige Führung in einer Branche, die sich in kurzen Zyklen neu erfindet, deutlich anspruchsvoller sei.
Er hebt hervor, dass Spencer diese Herausforderung über Jahrzehnte gemeistert habe. Die Entwicklung von Xbox über mehrere Konsolengenerationen, der Ausbau der Studios, der Wettbewerb der Plattformen sowie der Aufstieg von Abo‑Modellen und Cloud‑Technologien seien Phasen gewesen, in denen Spencer als konstante Größe agiert habe.
Microsoft Gaming sei nie ein ruhiges Umfeld gewesen, betont Moore. Hohe Erwartungen, intensiver Wettbewerb und permanente öffentliche Aufmerksamkeit hätten die Arbeit geprägt. Aus seiner gemeinsamen Zeit mit Spencer berichtet er von Loyalität gegenüber Teams, Einsatz für die Spieler und Belastbarkeit in schwierigen Momenten.
Laut Moore war Spencer stets ein Gamer im Herzen, was sich in seinem Führungsstil widerspiegelt habe.
Moore beschreibt die Verantwortung in dieser Branche als ein Feld, in dem Entscheidungen unter Druck und mit unvollständigen Informationen getroffen werden müssen. Führung bedeute, Verantwortung zu übernehmen, wenn es schwierig wird, und Anerkennung zu teilen, wenn Erfolge erzielt werden.
Trotz aktueller Diskussionen sei die historische Betrachtung meist ausgewogener, da langfristige Beiträge und der Aufbau stabiler Strukturen Gewicht hätten.
Zum Abschluss betont Moore, dass eine lange Karriere im Gaming, insbesondere in der Dimension von Microsoft, Respekt verdiene, und wünscht Spencer alles Gute für die Zukunft.
Was ich bis heute schade finde ist, dass ehemalige, wichtige Xbox Marken teilweise so stiefmütterlich behandelt wurden.
Rallysport Challenge – bis heute kein Remake, oder Fortsetzung.
Last Odysseus – daselbe.
Banjo und Kazooi – kein Nachfolger in Sicht!
Blue Dragon 2? Davon kann man lange träumen.
Project Gotham Racing 5? Da gehe ich früher in Pension..
Alan Wake 1 Remaster und Alan Wake 2. Warum ging es mit einem anderen Geldgeber, aber nicht mit Microsoft?
Ja, Microsoft hat nicht überall die Rechte, aber hätte mehr als genug Geld um dies und andere Dinge in die Wege leiten zu können 🙁
Es gibt halt viele Titel, weniger Studios, lange Entwicklungszeit.
Dann haben manche Titel keinen Erfolg gehabt, oder sind Nische, wo man ungern ins Risiko investiert.
Peter Moore einer der damaligen Legenden aber was Phil betrifft er habe hier und da einen guten Job gemacht finden ihn in Person sehr sympathisch und mag ihn aber er hat in vielen Punkten auch einfach rein geschissen brauchen wir nicht diskutieren.
Absolut zurecht. Phil ist einer der Giganten in der Branche. Er hat immer das Beste für uns Spieler versucht, soweit seine Befugnisse eben reichen in so einem riesigen Konzern wie Microsoft wo am Ende des Tages doch nur der schnöde Mammon zählt.
Manche Dinge haben geklappt, manche leider weniger, wie es überall der Fall ist.
Auf alle Fälle ist er ein hervorragender Mensch und ich bin ihm unheimlich dankbar für all seine Mühen. Nur das Beste Phil🙏🏻 Schade dass er so unrühmlich gehen musste, da hätte er besseres verdient gehabt.
Legende.
Der Phil hat seinen Job teilweise nicht schlecht gemacht, auch wenn er so einige Entscheidungen getroffen hatte, die nicht grad optimal waren. Aber ich denke, die Xbox war sein Baby und er war mit dem Herzen dabei. Aber jetzt ist Zeit für einen frischen Wind in die Zukunft mit jungen dynamischen Menschen.
Oh je…. das klang jetzt etwas wie eine Grabrede….NEIN, der Phil lebt noch!!😄
Das hört sich nach Asha an 😉😁
Oh….🫢
Peter Moore ist der Mann der Stunde, wenn ihr mich fragt. Man, was hat der zur Xbox 360 Zeit abgeliefert. Klasse Typ.
Pinocchios Lügen Herrschaft ist endlich vorbei!
Seit August 2013, hat er Xbox in den Abgrund geschickt. Nun hat selbst Nadella kein Bock mehr, auf die Unfähigkeit mehr gehabt.
Mehr Lügen und falsche Versprechen, als der beste Politiker. Klebte wie Putin an seinem Stuhl, obwohl die Erde brannte.
Ohne Nadellas Kauf von Activision&Bethesda + die Subvention des Gamepasses, hätte man sein Jahren nix mehr von Xbox unter Spencer gehört.
Xbox Classic war gut, 360 geil dann kam Spencer. Ständig die Verkaufszahlen halbiert und wartet bis next E3, daraus wurde wait Till next Gen usw… Junge Junge
Auf einer Konsole ohne Spielen, oder bestenfalls mittelmaß(Xbox one) haben die Fans in der Verzweiflung einen Personenkult gemacht.
Spencer hatte durch die 360 Zeit eine Knapp 90 Millionen Basis! Das Drama um Mattrick war lächerlich, weil nur Spiele am Ende entscheiden sind. Der Preis wurde ja gesenkt.
Nun hat die neue eine Basis von 30millionen Xboxlern herum. +-2millionen
Er hat die Marke definitiv geprägt, er hat gute wie aich weniger gute Entscheidungen getroffen aber das passiert jedem und überall! Definitiv eine Legende die jetzt noch einen „sauberen“ Abgang bekommt