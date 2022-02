Microsoft: Phil Spencer erhält AIAS Lifetime Achievement Award

Wie die Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) bekannt gibt, wird Phil Spencer im Zuge der am 25. Februar stattfindenden D.I.C.E. Preisverleihung mit dem AIAS Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.

Die 25. Austragung der Preisverleihung wird um 05:00 Uhr deutscher Zeit im Mandalay Bay Resort in Las Vegas abgehalten und kann per Livestream über IGN verfolgt werden. Überreicht wird Spencer der Award von Bethesdas Game Director und Executive Producer Todd Howard.

„Phil Spencer hat während seiner gesamten Karriere bei Microsoft sowohl Leidenschaft als auch Führungsqualitäten bewiesen. Er ist verantwortlich für unzählige wirkungsvolle und entscheidende Initiativen, die in der gesamten Gaming-Branche Nachhall gefunden haben“, sagte Meggan Scavio, Präsidentin der AIAS. „Im Namen des Board of Directors der Academy freuen wir uns darauf, Spencers bedeutenden Einfluss auf die Videospielgeschichte zu feiern, indem wir ihm unseren Lifetime Achievement Award verleihen.“

Seit Phil Spencer im Jahr 1988 als Praktikant bei Microsoft anheuerte, bekleidete er über die Jahre diverse verschiedene Positionen, bis er im Januar 2022 zum CEO of Microsoft Gaming ernannt wurde. Unter anderem war er als Executive Vice President of Gaming, Head of Xbox, Corporate Vice President der Microsoft Studios, General Manager der Microsoft Studios sowie Microsoft Game Studios EMEA tätig.

In schweren Zeiten verhalf Spencer der Marke Xbox ihr Image aufzupolieren und war maßgeblich an den Einführungen der Konsolen Xbox One S, Xbox One X, Xbox One S All Digital Edition sowie Xbox Series X|S beteiligt.

Unter seiner Führung gelang es zahlreiche wichtige Akquisitionen (Mojang, Undead Labs, Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment und ZeniMax Media) abzuschließen und zukunftsträchtige Geschäftsmodelle wie den Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming zu etablieren.