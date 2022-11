Microsoft: Phil Spencer erhält Andrew Yoon Legend Award

Über eine besondere Auszeichnung darf sich Phil Spencer freuen. Der Chef der Xbox- und Gaming-Sparte bei Microsoft erhält den Andrew Yoon Legend Award.

Die Auszeichnung wird jährlich vom New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) verliehen.

Am 17. Januar 2023 wird die 12. Verleihung der New York Game Awards im SVA Theatre in Manhattan stattfinden, wo Spencer seine Auszeichnung entgegennehmen wird.

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass Spencer mit dem Award „für seine phänomenalen Beiträge zur Videospielindustrie geehrt“ wird.

Harold Goldberg, Präsident und Gründer des NYVGCC, sagte über den Preisträger: „Phil Spencer ist genau die Art von Person, die man sich als Führungskraft eines Spieleunternehmens wünscht. Er hat sich stets dafür eingesetzt, Xbox zur verbraucherfreundlichsten und vielfältigsten Plattform im Bereich der Konsolenspiele zu machen. Phil hat Xbox zu einem der fortschrittlichsten Unternehmen gemacht, das das Medium wirklich vorantreibt. Er ist eine vorbildliche Figur, die die Botschaft vertritt, dass Spiele für alle da sind, und wir fühlen uns geehrt, ihm den Andrew Yoon Legend Award 2022 zu verleihen.“

Reggie Fils-Aimé, ehemaliger Industrie- und COO und Vorstandsmitglied des NYVGCC, sagte: „Phil und ich sind seit vielen Jahren gemeinsam Teil dieser Branche und ich habe immer seine Fähigkeit bewundert, neue, kreative Wege zu finden, um den Spielern zu dienen. Phil ist nicht nur eine Führungskraft in der Spielebranche, er ist selbst ein Gamer und weiß daher genau, was die Fans wollen, wenn es um die Marke Xbox geht. Ich bin begeistert, dass er sich in die prestigeträchtige Riege der Andrew Yoon Legend Award-Gewinner einreiht und freue mich darauf, seine illustre Karriere bei den New York Game Awards im Januar zu feiern.“

Der Andrew Yoon Legend Award wird vom New York Videogame Critics Circle verliehen, um Personen und Organisationen zu würdigen, die ein bedeutendes, nachhaltiges Werk vorweisen können, das außergewöhnliche künstlerische Leistungen und Innovationen zeigt.

Reggie Fils-Aimé, Tim Schafer, Jerry Lawson, Jade Raymond, Richard Garriott, Todd Howard, Rockstar Games, Ralph Baer und Hideo Kojima haben diese Auszeichnung ebenfalls schon erhalten.