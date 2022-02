Microsoft: Phil Spencer erhält Lifetime Achievement Award

Bei der DICE2022 – Academy of Interactive Arts & Sciences-Veranstaltung wurde Phil Spencer mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. It Takes Two erhielt die Auszeichnung zum Spiel des Jahres.

Phil Spencer wurde im Januar 2022 zum CEO von Microsoft Gaming ernannt. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Technologie- und Unterhaltungsbranche tätig und leitete globale Geschäfts-, Kreativ- und Ingenieurteams. Seit er 1988 als Praktikant zu Microsoft kam, hatte Spencer zahlreiche Positionen im Unternehmen inne, darunter Executive Vice President, Gaming; Head of Xbox; Corporate Vice President, Microsoft Studios; und General Manager, Microsoft Game Studios EMEA.

In seinen Funktionen bei Microsoft hat Spencer die Xbox-Organisation durch mehrere Konsoleneinführungen geführt, darunter Xbox One S, Xbox One X, Xbox One S All Digital Edition und Xbox Series S und Xbox Series X; mehrere Übernahmen, darunter Mojang (Muttergesellschaft von Minecraft), Undead Labs, Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment und ZeniMax Media (Muttergesellschaft von Bethesda Softworks); und beeinflusste globale Unterhaltungsfranchises wie Halo, Gears of War und Forza sowie Xbox Game Studios Publishing. Er hat auch die Ausweitung des plattformübergreifenden Spielens mit dem Xbox Network, Investitionen in Abonnement-Geschäftsmodelle mit Xbox Game Pass und die Einführung von Xbox Cloud Gaming durch Microsoft geleitet. Gemeinsam mit seinem Team und seinen Kollegen wird Spencer weiterhin die Grenzen der Kreativität, der technischen Innovation und des Spielspaßes über alle Genres, Zielgruppen und Geräte hinweg erweitern.

„Phil Spencer hat während seiner gesamten Karriere bei Microsoft sowohl Leidenschaft als auch Führungsstärke bewiesen. Er ist für zahllose einflussreiche und entscheidende Initiativen verantwortlich, die sich auf die gesamte Spieleindustrie ausgewirkt haben“, sagte Meggan Scavio, Präsidentin der AIAS. „Im Namen des Academy Board of Directors freuen wir uns darauf, Spencers wichtigen Einfluss auf die Videospielgeschichte zu feiern, indem wir ihm unseren Lifetime Achievement Award überreichen.“

Wer möchte, kann sich hier die Übertragung noch einmal anschauen: