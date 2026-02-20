Microsoft: Phil Spencer tritt ab – Microsoft Gaming vor größtem Führungswechsel seit Jahrzehnten

Nach fast 40 Jahren bei Microsoft geht Phil Spencer in den Ruhestand. Asha Sharma übernimmt die Leitung von Microsoft Gaming, während Sarah Bond das Unternehmen verlässt und Matt Booty aufsteigt.

Phil Spencer, seit Jahrzehnten das Gesicht der Xbox‑Sparte, verabschiedet sich in den Ruhestand. Nach fast 40 Jahren bei Microsoft übergibt er die Führung von Microsoft Gaming an Asha Sharma, die zuletzt als Präsidentin für Produktentwicklung in Microsofts CoreAI Division tätig war.

Der Führungswechsel bringt weitere Umstrukturierungen mit sich: Sarah Bond, Präsidentin von Xbox, wird das Unternehmen verlassen, während Matt Booty zum Chief Content Officer aufsteigt.

Microsoft Gaming umfasst heute fast 40 Studios, darunter Activision, Bethesda, Blizzard, King, Mojang und die Xbox Game Studios. Zu den wichtigsten Marken gehören unter anderem Call of Duty, Halo, Minecraft, Diablo, The Elder Scrolls und Fallout.

Mit Spencers Abschied endet eine Ära, die Xbox durch mehrere Konsolengenerationen, große Studioübernahmen und den Ausbau von Game Pass geführt hat. Wie sich die neue Führungsstruktur auf die strategische Ausrichtung auswirkt, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen.

Hier das vollständige Memo von Spencer an die Belegschaft:

„Als ich im Juni 1988 als Praktikant bei Microsoft anfing, hätte ich mir nie träumen lassen, an welchen Produkten ich mitarbeiten würde, welche Spieler und Kunden wir bedienen würden und in welch außergewöhnlichen Teams ich das Glück haben würde, mitzuarbeiten. Es war eine epische Reise und wirklich das Privileg meines Lebens.“ „Im vergangenen Herbst teilte ich Satya mit, dass ich darüber nachdachte, mich zurückzuziehen und ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Von diesem Moment an waren wir uns einig, diesen Übergang bewusst anzugehen, Stabilität zu gewährleisten und das Fundament, das wir aufgebaut haben, zu stärken. Xbox war schon immer mehr als nur ein Geschäft. Es ist eine lebendige Gemeinschaft von Spielern, Entwicklern und Teams, denen sehr viel daran liegt, was wir entwickeln und wie wir es entwickeln. Und sie verdient einen durchdachten, wohlüberlegten Plan für die Zukunft.“ „Der heutige Tag markiert einen spannenden neuen Abschnitt für Microsoft Gaming, da Asha Sharma die Rolle der CEO übernimmt, und ich möchte sie als Erster in diesem unglaublichen Team willkommen heißen. Die Zusammenarbeit mit ihr in den letzten Monaten hat mir enormes Vertrauen gegeben. Sie bringt echte Neugier, Klarheit und ein tiefes Engagement mit, um Spieler, Entwickler und die Entscheidungen, die unsere Zukunft prägen, zu verstehen. Wir wissen, dass dies ein wichtiger Moment für unsere Fans, Partner und unser Team ist, und wir sind entschlossen, alles richtig zu machen. Ich werde den ganzen Sommer über in beratender Funktion tätig sein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.“ „Ich bin auch dankbar für die Stärke unserer Studio-Organisation. Matt Booty und unsere Studio-Teams bauen weiterhin ein unglaubliches Portfolio auf, und ich habe volles Vertrauen in die Führungsqualitäten und die kreative Dynamik unserer weltweiten Studios. Ich möchte Matt zu seiner Beförderung zum EVP und Chief Content Officer gratulieren.“ „Im Rahmen dieses Wechsels hat Sarah Bond beschlossen, Microsoft zu verlassen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sarah hat in einer für Xbox entscheidenden Phase maßgeblich dazu beigetragen, unsere Plattformstrategie zu gestalten, Game Pass und Cloud-Gaming auszubauen, die Einführung neuer Hardware zu unterstützen und einige der bedeutendsten Momente in unserer Geschichte zu begleiten. Ich bin dankbar für ihre Partnerschaft und ihren Einfluss und wünsche ihr alles Gute für ihre Zukunft.“ „Vor allem möchte ich mich bei allen Mitarbeitern von Microsoft Gaming bedanken. Ich habe so viel von diesem Team und dieser Community gelernt, bin mit euch gewachsen und wurde immer wieder von der Kreativität, dem Mut und der Fürsorge inspiriert, die ihr jeden Tag den Spielern, Entwicklern und einander entgegenbringt.“ „Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir in den letzten 25 Jahren gemeinsam aufgebaut haben, und ich habe vollstes Vertrauen in euch alle und in die Chancen, die vor uns liegen. Ich werde euch in diesem nächsten Kapitel als stolzester Fan und Spieler von Xbox anfeuern.“ „Phil“

Inzwischen hat Phil Spencer via X seinen Abschied von Xbox bestätigt:

It’s rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I’ve made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It’s a milestone that’s given me a chance to reflect on the incredible journey I’ve been… — Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026