Microsoft: Phil Spencer: Unterschiede ehren und Empathie üben

Phil Spencer hat am Dienstag bei den 12. jährlichen „New York Game Awards“ den „Andrew Yoon Memorial Legend Award“ entgegengenommen. Bei seiner Rede betonte er, dass Videospiele in einer Zeit, in der es mehr Verzweiflung in der Welt gibt, Freude bringen müssen, anstatt mehr Negativität zu bringen.

„Heute ist es unsere größte Verantwortung als Schöpfer, als Führer, als Erbauer der Spielwelten, die Freude zu inspirieren und zu fördern“, sagte Spencer. „Jeder einzelne der Hunderte von Titeln, die den Spielern heute und morgen zur Verfügung stehen, ist eine Visitenkarte der Freude.“ „Halo, God of War, Vampire Survivors, Peppa Pig – große Spiele, kleine Spiele, Handyspiele, Indie-Spiele – jedes Einzelne wurde entwickelt, um mitten in unserem Leben Freude zu verbreiten, um uns so viel Freude zu bereiten, dass die Leute darüber reden und sie mit anderen teilen wollen.“ „Wir alle, die wir heute hier sind, alle unsere Teams rund um den Globus, wir alle sind Teil dieses Echoeffekts der Freude.“ „Unsere Schöpfer, die mutig und bewusst ihre Visionen in die Welt setzen, insbesondere in der derzeitigen Kultur der Kritik und der Ablehnung. Unsere Spieler, die sich mutig und bewusst Zeit für unsere Spiele nehmen, um ihr Leben zu bereichern, sich auszuruhen und zu regenerieren.“ „Und die Führungskräfte der Wirtschaft – wir sind aufgerufen, den Mut zu haben, diese kollektive Freude zu schützen und zu nähren. Wir sind dazu aufgerufen, diese Erfahrungen hervorzubringen, sie zu schaffen und sie zu fördern.“ „Wir sollten eine Vielzahl von Perspektiven suchen und uns mit ihnen umgeben. Wir sollten unsere Unterschiede in Bezug auf Erfahrungen und geografische Lage anerkennen und uns in Empathie üben, wenn wir anderen bewusst zuhören.“ „Wir wenden uns von der Trennung zwischen Spielern und Schöpfern ab und gehen stattdessen aufeinander zu, indem wir die Freude gemeinsam fördern und verstärken. Das ist der Echo-Effekt der Spielfreude.“