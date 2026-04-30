Microsoft: Quartalszahlen schockieren: Xbox-Hardware bricht um 33 % ein

Microsoft hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und dabei rückläufige Entwicklungen im Gaming-Segment gemeldet. Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang im Hardware-Bereich der Xbox-Sparte.

Laut den veröffentlichten Daten sank der Umsatz im Bereich Xbox-Hardware um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnet dieser Geschäftsbereich den stärksten Rückgang innerhalb der Gaming-Sparte.

Auch der Gesamtbereich Gaming blieb unter Druck. Der Umsatz fiel hier insgesamt um 7 Prozent. Innerhalb des Segments gingen insbesondere die Erlöse aus Xbox Content und Services um 5 Prozent zurück, was auf eine schwächere Entwicklung im digitalen Geschäft hinweist.

Neben dem Gaming-Sektor zeigte sich auch im Windows-Umfeld eine leichte Abwärtsbewegung. Die Einnahmen aus Windows OEM und Devices gingen um 2 Prozent zurück.

Die Zahlen verdeutlichen insgesamt eine rückläufige Entwicklung in mehreren zentralen Geschäftsbereichen von Microsoft, wobei vor allem das Xbox-Hardwaregeschäft besonders stark betroffen ist.