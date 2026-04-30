Microsoft: Quartalszahlen schockieren: Xbox-Hardware bricht um 33 % ein

Microsoft hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und dabei rückläufige Entwicklungen im Gaming-Segment gemeldet. Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang im Hardware-Bereich der Xbox-Sparte.
Laut den veröffentlichten Daten sank der Umsatz im Bereich Xbox-Hardware um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnet dieser Geschäftsbereich den stärksten Rückgang innerhalb der Gaming-Sparte.
Auch der Gesamtbereich Gaming blieb unter Druck. Der Umsatz fiel hier insgesamt um 7 Prozent. Innerhalb des Segments gingen insbesondere die Erlöse aus Xbox Content und Services um 5 Prozent zurück, was auf eine schwächere Entwicklung im digitalen Geschäft hinweist.
Neben dem Gaming-Sektor zeigte sich auch im Windows-Umfeld eine leichte Abwärtsbewegung. Die Einnahmen aus Windows OEM und Devices gingen um 2 Prozent zurück.
Die Zahlen verdeutlichen insgesamt eine rückläufige Entwicklung in mehreren zentralen Geschäftsbereichen von Microsoft, wobei vor allem das Xbox-Hardwaregeschäft besonders stark betroffen ist.
71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei der zuletzt geführten Strategie von Phil und Bond war das vorhersehbar, man hat im Nachhinein die letzten Jahre wirklich viel falsch gemacht.
Keine/Wenig Xbox Konsolenangebote, Gamepass teuerer, AB Kauf (warum eigentlich, mit dem Geld hätte man so viel mehr machen können), this is an Xbox and this and all (völlig dämlich), und weitere Kleinigkeiten.
Multiplattform wahrscheinlich auch, was mich jetzt persönlich nicht gestört hat.
Die Konsolen sind halt schon alt da ist es normal. Und Software finde ich nicht so schlimm solange sie damit gewinn machen ist doch alles gut!
Was für Überraschung!
Nicht.
Okay. Man hat Hardware die keiner mehr will, eine Plattform wo nur noch wenige Spiele wegen GP kaufen, und eben jenen GP, der aber nicht profitabel ist. Ich wünsche Asha gutes Gelingen, den Karren irgendwie wieder rauszuziehen.
Leicht wird das nicht. Besonders das Image muss besser werden
Spencer war der Untergang der Xbox….Und einige Hardcore Fans haben ihn gefeiert als wäre er ein Gott ,so lächerlich 🤣
Bin der neuen Führungsetage wird es wieder bergauf gehen..
Was soll da schockieren?
Was anderes habe ich nicht erwartet ,bei Hardware eigentlich noch schlimmer.
Das ist die Rechnung für die Strategie des letzten Jahres +.
Katastrophale Zahlen für Xbox. Trotz der Multiplattform-Initative das zweite Quartal infolge mit zurückgehendem Umsatz bei Content & Services. Das verheisst nichts Gutes für die Zukunft. Über die Hardware-Zahlen muss man gar nicht mehr sprechen. Düstere Zeiten für Xbox. Hoffentlich wird Helix ein Erfolg.
Jetzt kann es dann nur mehr besser werden. 🙏
Nächstes Jahr wird alles besser. Mit dem nächsten Spielerelease wird alles besser. Mit der nächsten Generation wird alles besser. Mit Multiplattformstrategie wird alles besser. Mit Exklusivität wird wieder alles besser. Mit dem Game Pass wird alles besser. Mit MAUs wird alles besser. Mit Activision/Blizzard wird alles besser. Ohne Spencer und Bond wird alles besser. Mit Asha wird besser
Diese ewigen Durchhalteparolen sind ein einziger Loop. 😄
Xbox Series Hardware
-33% Q3/GJ26
-32% Q2l/GJ26
-29 % Q1/GJ26
-22 % Q4/GJ25
+8 % Q3/GJ25
-29 % Q2/GJ25
-7 % Q1/GJ25
-42 % Q4/GJ24
-31 % Q3/GJ24
3 % Q2/GJ24
7 % Q1/GJ24
-13 % Q4/GJ23
-30 % Q3/GJ23
-13 % Q2/GJ23
13 % Q1/GJ23
-11% Q4/GJ22