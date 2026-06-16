Microsoft: Ruhestandsprogramm erhält über Umstrukturierungen neue Brisanz

Xbox-Ruhestandsprogramm rückt nach Berichten über Studios und Stellenabbau erneut in den Fokus.

Mit einem öffentlichen LinkedIn-Beitrag hat der langjährige Microsoft-Mitarbeiter Egil Gloersen bestätigt, dass er das von Microsoft angebotene Ruhestandsprogramm annimmt. Die Aussage sorgt insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen innerhalb der Xbox-Organisation für Aufmerksamkeit.

Gloersen schrieb, dass er nach mehr als 20 Jahren bei Microsoft, davon über zwölf Jahre im Xbox-Bereich und zuletzt mehr als sechs Jahre bei Mojang Studios an Minecraft, das Angebot des Unternehmens annehme und damit einen neuen Lebensabschnitt beginne.

Das erwähnte „Retirement Program“ ist allerdings nicht neu. Bereits vor mehreren Wochen wurde bekannt, dass Microsoft langjährigen Mitarbeitern Programme für ein freiwilliges Ausscheiden anbietet. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Maßnahme vor allem als reguläre Personalinitiative für erfahrene Mitarbeiter eingeordnet.

Inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert. Nach Berichten über mögliche Studioschließungen, organisatorische Veränderungen und weitere Sparmaßnahmen innerhalb der Xbox-Sparte wird das Programm von Beobachtern zunehmend im Kontext der laufenden Umstrukturierungen betrachtet. Dadurch erhält selbst ein freiwilliges Ausscheiden einzelner Mitarbeiter eine größere Bedeutung als noch vor einigen Wochen.

Ob das Ruhestandsprogramm direkt mit den aktuellen Maßnahmen innerhalb von Microsoft Gaming zusammenhängt, ist derzeit nicht bekannt.

Fest steht jedoch, dass Microsoft seine Gaming-Sparte aktuell neu ausrichtet und dabei zahlreiche strategische Entscheidungen trifft. Vor diesem Hintergrund werden auch Personalmaßnahmen und freiwillige Austrittsprogramme deutlich genauer beobachtet als in der Vergangenheit.