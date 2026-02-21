Microsoft: Satya Nadella stellt neue Führung für Gaming-Division vor

Asha Sharma wird neue CEO von Microsoft Gaming, Matt Booty übernimmt als Chief Content Officer – Phil Spencer begleitet Übergang nach seinem angekündigten Rückzug.

Microsoft‑CEO Satya Nadella hat in einer internen Mitteilung die neue Führungsstruktur für den Gaming‑Bereich vorgestellt. Über die personellen Veränderungen hatten wir berichtet und sind nachfolgend zusammengefasst.

Demnach übernimmt Asha Sharma die Position der Executive Vice President und CEO von Microsoft Gaming. Sharma war zuvor bei Microsoft für den CoreAI‑Bereich verantwortlich und hatte leitende Rollen bei Instacart und Meta inne.

Nadella betonte die Bedeutung des Gaming‑Geschäfts für Microsoft und verwies auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte sowie die aktuelle Reichweite von mehr als 500 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Sharma bringe umfassende Erfahrung im Aufbau globaler Plattformen und in der Skalierung von Geschäftsmodellen mit, was für die nächste Wachstumsphase entscheidend sei.

Parallel dazu wird Matt Booty zum Executive Vice President und Chief Content Officer befördert. Booty verantwortet künftig die Inhalte der nahezu 40 Microsoft‑Studios, darunter Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard und King. Nadella hob Bootys langjährige Erfahrung und seine Rolle beim Ausbau des Portfolios hervor.

Die Neuaufstellung folgt auf die Entscheidung von Phil Spencer, nach 38 Jahren bei Microsoft in den Ruhestand zu gehen. Nadella würdigte Spencers Beitrag zur Weiterentwicklung der Gaming‑Sparte, darunter die Expansion auf PC, Mobile und Cloud sowie die großen Übernahmen der vergangenen Jahre. Spencer wird die Übergabe an Sharma weiterhin begleiten.

Nadella zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Führungsstruktur die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von Microsoft Gaming bildet.