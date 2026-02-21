Microsoft: Satya Nadella stellt neue Führung für Gaming-Division vor

Microsoft‑CEO Satya Nadella hat in einer internen Mitteilung die neue Führungsstruktur für den Gaming‑Bereich vorgestellt. Über die personellen Veränderungen hatten wir berichtet und sind nachfolgend zusammengefasst.
Demnach übernimmt Asha Sharma die Position der Executive Vice President und CEO von Microsoft Gaming. Sharma war zuvor bei Microsoft für den CoreAI‑Bereich verantwortlich und hatte leitende Rollen bei Instacart und Meta inne.
Nadella betonte die Bedeutung des Gaming‑Geschäfts für Microsoft und verwies auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte sowie die aktuelle Reichweite von mehr als 500 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Sharma bringe umfassende Erfahrung im Aufbau globaler Plattformen und in der Skalierung von Geschäftsmodellen mit, was für die nächste Wachstumsphase entscheidend sei.
Parallel dazu wird Matt Booty zum Executive Vice President und Chief Content Officer befördert. Booty verantwortet künftig die Inhalte der nahezu 40 Microsoft‑Studios, darunter Xbox Game Studios, Bethesda, Activision Blizzard und King. Nadella hob Bootys langjährige Erfahrung und seine Rolle beim Ausbau des Portfolios hervor.
Die Neuaufstellung folgt auf die Entscheidung von Phil Spencer, nach 38 Jahren bei Microsoft in den Ruhestand zu gehen. Nadella würdigte Spencers Beitrag zur Weiterentwicklung der Gaming‑Sparte, darunter die Expansion auf PC, Mobile und Cloud sowie die großen Übernahmen der vergangenen Jahre. Spencer wird die Übergabe an Sharma weiterhin begleiten.
Nadella zeigte sich zuversichtlich, dass die neue Führungsstruktur die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von Microsoft Gaming bildet.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mitarbeiter feuert man wenn sie im Job nix bringen und CEOs gehen irgendwann freiwillig mit einer fetten Abfindung in den Ruhestand wenn alles in Trümmern liegt… Wünsche dem Nachfolger viel Erfolg den Karren aus den Dreck zu ziehen. Wahrscheinlich die letzte Chance für Xbox.
Phil war die letzte Chance. Jetzt werden alle Assets auf Rendite ausgenutzt bis kein Geld mehr zu holen ist und dann wird geschlossen werden
Schlimmer geht überhaupt nicht mehr.
Das heißt es schon wie lange? Seit der Xbox One Generation? Und die Xbox gibt es immer noch. Faszinierend diese ständigen Weltuntergangsszenarien zur Xbox. Ist doch Quatsch. Tut mir leid dich zu enttäuschen. Würde es wirklich so schlecht laufen hätte Microsoft es doch schon abgeschaltet. Das eine neue CEO, dazu mit den drei Vorgaben, eingestellt wird ist doch ein Zeichen genau dagegen.
Viel Erfolg für die neue Gaming-Elite!
Sharma wird Nadella’s Werk vollenden.
Es kann nur besser werden, da der aktuelle Absturz massiv ist.
Series x/s haben knapp 8-9 millionen mehr verkaufte Einheiten, als die aller erste Xbox Classic!!!
1/3 der 360 Verkäufe und 1/2 der One Verkäufe. Das Boot ist schon lange gekentert!
Die Series x/s war auch die unkreativste Konsole aller Zeiten. Bis auf Quick Resume nix! Kein Vr, kein Controller mit zusätzlichen interessanten Möglichkeiten, nix! Man merkt es ja, Spencer fehlte es an allem.
Ohne den Subventionspass, oder Activision Kauf, hätte schon seit Jahren, niemand mehr über die Xbox gesprochen
VR ist bei Sony auch gescheitert, das will anscheinend niemand.
Controller ist halt für Rennspiele und Egoshooter konzeptiert da ist der Tunnelblick leider sehr starr.Ein kleiner Lautsprecher wäre schon toll,das gefällt mir bei Astrobot am besten.
Vergiss nicht das Play anywhere das wurde auf der S/SX gut eingeführt.
Und es hat niemand über sie gesprochen das wie immer das Marketing eine einzige KAtastrophe bei MS ist und jetzt haben sie sie eh fallen gelassen, sonst hätten sie zum Black Friday oder zu Xmas wenigstens ein Bundle herausbringen können, das hätte niemanden geschadet.
Vr ist massiv gescheitert da Sony dumm ist. Aber immerhin hat man es angeboten und es ist ein gutes Vr Erlebniss. Aber third Party Support ist halt zu wenig.
Ich fand sie rein Hardware technisch eigentlich die beste Xbox Konsolen, da alles auch im Menü sehr flüssig läuft, sie sind leise und die Ladezeiten kurz. Bei der One hat die langsame HDD das Erlebniss stark beeinträchtigt.
Die Konsole ist selber natürlich gut, aber wir sind auch in 2026. Das muss diese Gen von den Geräten her, auch so sein. Aber es ist nix kreatives dabei. Eine SSD ist nicht kreativ, oder auch sonstiges dort nicht. Das ein Menü flüssig läuft, gab’s auch schon vor 20 Jahren. Aber der Werbebasar ist dafür da. Das sind absolute Basics halt.
Gut das ich als Kunde entscheiden kann, wem ich meine Kohle am Schluss geben kann.
Es ist schon seltsam das Spencer vor dem Release der neuen Xbox gehen will.
Anscheinend will er mit der nicht mehr in Verbindung stehen, das lässt ja tief blicken.
Ich hoffe, dass sie die Xbox Hybrid Pläne weiter verfolgen und in die Tat umsetzen. Diese Hardware wäre ein absoluter Traum.
Xbox, die gefühlt totgesagteste Marke auf dem ganzen Planeten. Wie oft Microsofts Xbox in manchen Augen schon gestorben ist, ist wirklich unfassbar witzig.
Noch witziger ist, dass viele von ihnen sich das zwar wünschen, dabei aber das Hobby aus den Augen verloren haben. Statt sich darüber zu freuen, dass wir diese Möglichkeiten haben, kommen immer wieder Verzweifelte, die unbedingt ihre Meinung kundtun müssen und versuchen, sich irgendwelche Punkte aus den Fingern zu ziehen, um eine Plattform schlechtzureden.
Aber ich weiß genau, was das für Menschen sind: kleine, elfjährige pubertierende Blagen, die nichts anderes zu tun haben – den lieben langen Tag.
Interessant jedenfalls, dass Bond ersatzlos das Schiff verlässt. Bis dato gibt es keinen Nachfolger für ihre Position als President of Xbox. Vielleicht ist das schon ein kleiner Fingerzeig. Lediglich Microsoft Gaming und Content.
Dazu gab es bisher in den Floskeln auch keinen Kommentar zur Next Gen, obwohl Bond und Spencer dieses Thema zuletzt recht offensiv beworben haben. Mal abwarten..die Neue wird ja sicherlich zeitnah irgendwo mal im Interview sein.
Die gute Frau wurde hier auf XD schon genug vorgestellt. 😁 👌
Vielleicht tritt Spencer ja doch noch irgendwie in Erscheinung, wenn er den Übergang begleitet.