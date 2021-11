Microsoft: Schreiben zum Nintendo-Übernahmeversuch veröffentlicht

In dem kürzlich zur Feier des 20-jährigen Xbox-Jubiläums gestarteten virtuellen Xbox-Museum können Xbox-Spieler ihre persönlichen Statistiken zu Gamerscore, Anzahl gespielter Spiele und weiteren Aspekten ihrer Xbox-Historie einsehen.

Ein weiteres interessantes Detail ist ein Ausschnitt eines Schreibens von Microsoft aus dem Jahr 1999, welches die Bemühungen bezüglich einer Übernahme von Nintendo thematisiert.

Der Brief wurde von Microsofts damaligen VP of Hardware Nick Thompson abgeschickt und ist an Jacqualee Story adressiert, welche zu der Zeit den Posten des Executive VP of Business bei Nintendo of America bekleidete.

Obwohl große Teile des Briefs geschwärzt sind, lassen sich diesem dennoch interessante Informationen entnehmen. So heißt es am Anfang des Schreibens wie folgt:

„Liebe Jacqualee, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein Treffen mit Herrn Takeda und Herrn Yamauchi zu vereinbaren, um eine mögliche strategische Partnerschaft zwischen Nintendo und Microsoft auf zukünftigen Videospielplattformen zu besprechen. Ich verstehe die Bedenken von Herrn Takeda hinsichtlich der möglichen Partnerschaft und werde versuchen, die von ihm angeforderten Richtlinien [unleserlich].“

Weitere Abschnitte des Schreibens erwähnen „Project Dolphin“, den damaligen Codenamen für den sich in Entwicklung befindlichen Nintendo Gamecube.

Aus früheren Berichten ging bereits hervor, dass Microsofts Übernahme-Angebot bei Nintendo auf wenig Gegenliebe stieß und lediglich für ausuferndes Gelächter gesorgt hatte.

Im Jahr 2000 scheiterte ein weiterer Versuch eine Partnerschaft zwischen Microsoft und Nintendo abzuschließen. Dem Konzept der geplanten Partnerschaft zufolge wäre Microsoft für die Hardware zuständig gewesen, während sich Nintendo um die Spieleentwicklung gekümmert hätte.