Microsoft: Sea of Thieves und Forza Horizon dominieren Steam-Charts

Bei den Steam-Bestseller-Charts gibt es wieder nur einen Gewinner: Microsoft! Seit der Veröffentlichung von Sea of Thieves: A Pirate’s Life ist der Titel auf dem ersten Platz und das bereits in der zweiten Woche infolge. Forza Horizon 4 belegt dazu Platz 2 und in der Deluxe-Version sogar noch einmal Platz 5.

Von den Top 7 Plätzen belegt Microsoft mit seinen Xbox Spielen ganze vier Ränge, was eine äußerst gute Ausbeute im PC-Bereich ist.

The success Xbox is having on Steam over the last year or so has been incredible

They are one of the Top selling publishers on the platform and have multiple games selling millions of copies on Steam despite also being available through Game Pass

Pretty incredible stuff

— Benji-Sales (@BenjiSales) July 4, 2021