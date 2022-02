Microsoft: Shannon Loftis kündigt Ruhestand an

Nach 29 Jahren bei Microsoft verabschiedet sich World’s Edge-Chefin Shannon Loftis in den Ruhestand. In einem Post auf der offiziellen Age of Empires-Webseite dankte sie ihrem Team sowie der Community des beliebten Strategiespiels, welche sie in den letzten fünf Jahren auf ihrem Weg begleiteten:

„Nach 29 Jahren bei Microsoft habe ich mich entschieden, in den Ruhestand einzutreten, um mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Hobbys und natürlich mit Spielen zu verbringen. Worte können nicht ausdrücken, wie viel es mir bedeutet hat, in den letzten fünf Jahren Teil der Age-Reise gewesen zu sein. Es war die größte Ehre meiner Laufbahn als Spieleentwickler, Teil dieser Community zu sein – euch zuzuhören, mit euch zu spielen und mit euch zu feiern.“

Im Zuge von Loftis Abgang steigt Executive Producer Michael Mann zum neuen Studioleiter von World’s Edge auf. Während der Übergangsphase wird Loftis dem Age of Empires-Studio in beratender Funktion zur Seite stehen.

Für die Zukunft plant World’s Edge die stetige Versorgung von Age of Empires IV, Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires III: Definitive Edition mit regelmäßigen Updates, Verbesserungen und Erweiterungen weiter aufrechtzuerhalten.