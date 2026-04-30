Microsoft: Sharma und Nadella reagieren offen auf Xbox‑Einbruch

Microsoft hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und dabei deutliche Rückgänge im Gaming‑Segment gemeldet. Wir hatten heute Morgen darüber berichtet.

Erstmals reagierte Xbox‑CEO Asha Sharma offen und direkt auf die Ergebnisse – ein Vorgehen, das es unter der früheren Führung von Phil Spencer in dieser Form nicht gegeben hatte. Sharma kommentierte die Zahlen mit ungewöhnlicher Klarheit und sprach die Herausforderungen deutlich an.

Sharma sagte: „Obwohl wir Fortschritte beim Ausbau des Geschäfts und unserer Margen gemacht haben, entsprechen Spieler‑ und Umsatzwachstum noch nicht unseren Erwartungen. Wir wissen, dass wir Arbeit vor uns haben, um uns jeden Spieler heute und in Zukunft zu verdienen.“

Auch Microsoft‑CEO Satya Nadella äußerte sich ausführlich zur Lage des Consumer‑Geschäfts und betonte, dass Microsoft aktiv daran arbeitet, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und die Kernnutzer stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Nadella erklärte: „Wir leisten derzeit die grundlegende Arbeit, die notwendig ist, um Fans zurückzugewinnen und das Engagement über Windows, Xbox, Bing und Edge hinweg zu stärken. Kurzfristig konzentrieren wir uns auf die Grundlagen, priorisieren Qualität und bedienen unsere Kernnutzer besser. Das sieht man an den Verbesserungen bei Windows, an der Neuausrichtung bei Xbox und an den jüngsten Game‑Pass‑Anpassungen, mit denen wir auf Kundenfeedback reagieren.“ „Windows hat inzwischen über 1,6 Milliarden monatlich aktive Geräte, Bing erstmals 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer. Zudem haben wir neue Rekorde bei monatlich aktiven Xbox‑Spielern und gestreamten Spielstunden erreicht. Microsoft 365 Consumer liegt bei fast 95 Millionen Abonnenten.“

Die Aussagen von Sharma und Nadella verdeutlichen gemeinsam, dass Microsoft die aktuelle Lage nicht beschönigt. Während Sharma klar die Defizite im Xbox‑Wachstum benennt, betont Nadella den konzernweiten Fokus auf Qualität, Kernnutzer und langfristige Grundlagenarbeit.

Beide Signale zeigen: Microsoft bereitet eine Phase intensiver Neuausrichtung vor, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und die Gaming‑Sparte wieder zu stärken.