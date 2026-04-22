Microsoft: Sorge um Phil Spencer nach Foto mit Kojima

Ein neues Foto von Phil Spencer gemeinsam mit Hideo Kojima hat in der Gaming-Community für zahlreiche Reaktionen gesorgt und eine breite Diskussion über sein aktuelles Erscheinungsbild und Gesundheitszustand ausgelöst.
Das Bild wurde von Hideo Kojima geteilt und verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken. Viele Nutzer zeigten sich überrascht und äußerten sich besorgt über den Eindruck, den Phil Spencer der ehemalige Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft auf dem Foto hinterlässt.
In den Kommentaren ist unter anderem zu lesen, dass einige Fans ihn kaum wiedererkennen. So heißt es , er sehe „wie jemand aus, der bereits komplett im Ruhestand sei“, während andere schreiben, der Stress habe ihn deutlich gezeichnet.
Mehrfach wird erwähnt, dass die Verantwortung bei Xbox offenbar stark an ihm zehre und er sehr erschöpft wirke. Ein weiterer Kommentar beschreibt, man habe ihn „noch nie so abgemagert gesehen“ und erkenne ihn kaum wieder, verbunden mit der Hoffnung, er könne sich nach seiner Arbeit ausreichend erholen.
Die Aussagen spiegeln vor allem subjektive Eindrücke der Community wider, die das neue Foto unterschiedlich interpretiert. Offizielle Reaktionen oder eine Stellungnahme von Phil Spencer zu den Kommentaren liegen derzeit nicht vor.
Das Bild selbst zeigt in erster Linie ein Treffen der beiden Branchenpersönlichkeiten, hat jedoch in der Community eine deutlich größere Debatte über Wahrnehmung, Alterung und Belastung im Gaming-Business ausgelöst als erwartet.
With Phil Spencer. pic.twitter.com/HnzYLUAjeA
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 22, 2026
52 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Bild sieht schon gruslig aus. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass er etwas unglücklich getroffen ist.
Aber wer weiß das schon. Er hat definitiv stark abgenommen und in den letzten Streams kam es mir schon so vor, als wäre er mit einem KI Filter aufgenommen worden.
Auf dem Bild sieht er sehr mitgenommen aus, eventuell ist es auch nur ungünstig fotografiert.
Aber so ist das in solchen Positionen halt: Wenn erst einmal der ganze Druck abgefallen ist, der sich über die Jahre angesammelt hat, dann sieht er sicher auch wieder fitter aus.
Ozempic regelt….
So wird es sein😂
Das sogenannte „Ozempic-Face“ beschreibt eingefallene, gealtert wirkende Gesichter die durch schnelle Gewichtsabnahme mittels Semaglutid-Spritzen entstehen, ganz schlimm bei Hollywood-Stars.
Ich würde mal sagen: Der Mann könnte, so ausgelaugt wie der aussieht (der ganze Hickhack, rund um den 80 Mrd-Deal, tat sicherlich sein Übriges), gut etwas Urlaub gebrauchen – finanziell ausgesorgt, dürfte er ja haben…
Go for it, ab in die Karibik 😙
Sieht absolut nicht gesund aus 😲
Was erwartet man? Bei Xbox-Auftritten wird er immer seine persönliche Schminkcrew haben. Er ist 58 und sieht einfach aus wie ein 58 Jähriger. Und dafür sieht er gesund aus. Er ist nicht übergewichtig oder sonst was.
Sieht schön fertig aus 🫣