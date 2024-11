Microsoft: Spencer: Mehr Übernahmen möglich, Handheld Jahre entfernt

Spencer gibt in einem Interview grundsätzlich weitere Übernahmen an, ein Handheld ist hingegen noch Jahre entfernt.

Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft, ist weiterhin auf der Suche nach Übernahmen.

Wie er in einem Interview mit Bloomberg verriet, halte man die Augen offen bezüglich Akquisitionen.

„Wir wollen auf jeden Fall auf dem Markt sein, und wenn wir Teams und Technologien und Fähigkeiten finden, die zu dem beitragen, was wir bei Microsoft im Spielebereich zu tun versuchen, werden wir auf jeden Fall die Augen offenhalten“, so Spencer.

Allerdings steht eine Übernahme aktuell nicht „unmittelbar bevor“. Spencer sagte auch, dass sehr große Geschäfte nicht wahrscheinlich seien, man sei immer noch mit Activision Blizzard und der Übernahme der Mitarbeiter beschäftigt.

Als lohnend erachtet Spencer auch Deals, die eine „geografische Vielfalt“ bedeuten, wie zum Beispiel in Asien. Eine Ergänzung wäre auch der Kauf einer weiteren Schmiede für Mobile Games, die das Portfolio ergänzen, welches man mit Activision Blizzard übernommen hat.

Für eine Diversifizierung will man sich an China orientieren, wie Spencer angibt. So hatte man mit Tencent eine mobile Version von Age of Empires entwickelt, wodurch Microsoft lernen konnte.

Spencer sagte dazu: „Es war ein guter Bereich für uns, um von kreativen Teams zu lernen, die wirklich einzigartige Fähigkeiten haben. Die wirkliche Chance liegt in der Zusammenarbeit mit Kreativteams in China für den globalen Markt.“

Auch über einen Handheld sprach Spencer. Microsoft arbeitet zwar an Prototypen, doch das Team soll auf seinen Wunsch hin den Markt beobachten und eine Vision durch die gewonnenen Erkenntnisse entwickeln. Daher sei Handheld noch Jahr entfernt, sagte er.

„Längerfristig finde ich es toll, dass wir Geräte bauen. Und ich glaube, dass unser Team wirklich innovative Arbeit leisten könnte, aber wir wollen von den Erkenntnissen und dem, was jetzt passiert, profitieren“, so Spencer über einen Handheld.