Microsoft: Spieleentwickler wollen generative KI Muse nicht

In der letzten Woche stellte Microsoft Muse vor, eine generative KI, die für die Visualisierung von Spielen, Aktionen mit dem Controller oder beides verwendet werden kann.

Doch nicht jeder reagiert positiv auf die neuen Möglichkeiten der neuen Künstlichen Intelligenz, mit der man auch Teile von Spielen erstellen kann. Die KI versteht beispielsweise die Physik und 3D-Umgebung in einem Spiel und erzeugt daraufhin Reaktionen und Bewegungen.

Das Xbox-Team habe 27 Spieleentwickler dazu befragt, „um sicherzustellen, dass die Forschung von den Menschen gestaltet wurde, die sie nutzen würden“, wie es heißt.

Zu den negativen Reaktionen auf die generative KI von Microsoft sagte David Goldfarb, Entwickler und Gründer des Studios The Outsiders, als Reaktion auf die Ankündigung „Scheiß auf diesen Mist“.

Laut Goldfarb sei generative KI nicht gut für Videospiele, „weil die Leute, die dafür werben, es tun, um den Kapitalaufwand zu reduzieren und, ob sie es beabsichtigen oder nicht, effektiv Millionen von kollektiven Jahren ästhetischer Bemühungen von Spieleentwicklern und Künstlern entrechten und entwerten.“

Während KI den Platz von echten Menschen immer mehr einnimmt, werden gleichzeitig immer mehr Menschen entlassen. In den letzten Jahren haben tausende ihren Arbeitsplatz verloren. Fast wöchentlich haben auch wir darüber berichtet.

Ein AAA-Entwickler, der anonym bleiben will, feuert gegen Microsoft und sagte, der Konzern versteht nicht, dass niemand Muse haben will. Doch es ist ihnen egal.

„Es ist das klassische Problem, dass Xbox Talente ausbluten lässt, aber auch so stark in GenAI investiert, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Sie sehen nicht, dass das niemand haben will. Es ist ihnen egal, dass niemand es will … interne Diskussionen über diese Art von Dingen werden nicht geführt, weil JEDER Angst hat, dagegen zu sein und seinen Job zu verlieren, weil unsere Branche in einer turbulenten Zeit steckt.“