Microsoft: Stärkere Gaming-Partnerschaft mit China

Mit einer neuen Führungsposition für Xbox möchte Microsoft die Partnerschaft mit Entwicklern und Publishern in China für Videospiele ausbauen und stärken.

Für die Region China plant Microsoft bzw. Xbox seine Geschäftsbeziehungen zu stärken. Dazu ist man auf der Suche nach einem „Gaming China Business Development Lead“, wie eine Stellenanzeige verrät.

Mit der neuen Position sollen die Beziehungen zu neuen und bestehenden Gaming-Partnern und Führungskräften in der Region aufgebaut, gepflegt und gefördert werden, wie es im Text heißt.

Zu den Aufgaben gehört es, Verhandlungen zu führen und Deals für Xbox-, Windows-, Game Pass- und Event-Partnerschaften mit Publishern und Entwicklern abzuschließen.