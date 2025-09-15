Microsoft: Stärkere Gaming-Partnerschaft mit China

Mit einer neuen Führungsposition für Xbox möchte Microsoft die Partnerschaft mit Entwicklern und Publishern in China für Videospiele ausbauen und stärken.

Für die Region China plant Microsoft bzw. Xbox seine Geschäftsbeziehungen zu stärken. Dazu ist man auf der Suche nach einem „Gaming China Business Development Lead“, wie eine Stellenanzeige verrät.

Mit der neuen Position sollen die Beziehungen zu neuen und bestehenden Gaming-Partnern und Führungskräften in der Region aufgebaut, gepflegt und gefördert werden, wie es im Text heißt.

Zu den Aufgaben gehört es, Verhandlungen zu führen und Deals für Xbox-, Windows-, Game Pass- und Event-Partnerschaften mit Publishern und Entwicklern abzuschließen.

  1. de Maja 295795 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.09.2025 - 14:32 Uhr

    Ick seh die Firefly Zukunft echt kommen, wo sich Englisch mit Mandarin vermischt.
    Shénshèng de gāowán😅

  2. CrossSkull 4560 XP Beginner Level 2 | 15.09.2025 - 14:33 Uhr

    Das US Konzern MS schlechthin will in China Fuß fassen…! Na dann mal tau! Haha 😅 Sony hat es geschafft würde ich sagen … und durch das China Hero Projekt auch eine coole Hilfe denn chinesischen Entwicklern .

  3. FaMe 146985 XP Master-at-Arms Gold | 15.09.2025 - 14:39 Uhr

    Wenn es gelingt, mehr chinesische Studios ins Boot zu holen und deren Spiele auf Xbox und Game Pass zu bringen, könnte das die Plattform global deutlich stärken

  4. RS85 84100 XP Untouchable Star 2 | 15.09.2025 - 14:55 Uhr

    Ja mal schauen was dabei rauskommt, und ob MS in China Fuß fassen kann🙄es wäre aber zu wünschen das MS mit der Xbox auch was vom Kuchen abgreift🎮😉✌️.

  5. DrFreaK666 142380 XP Master-at-Arms Bronze | 15.09.2025 - 15:02 Uhr

    Wenn nur Souls-Likes mit UE5 und chinesischer Mythologie dabei herauskommen, kann ich drauf verzichten. Können Chinesen auch was anderes?

  7. xXCickXx 104990 XP Elite User | 15.09.2025 - 15:18 Uhr

    Ich sehe schon kommen, in Zukunft haben wir chinesische Synchro aber keine deutsche mehr, das wird ja immer mehr zur schlechten Angewohnheit…

    Das man China fokussiert ist natürlich nachvollziehbar, vermutlich der größte Wachsumtsmarkt derzeit.

