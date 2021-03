Microsoft: Team-Meetings mit Hologrammen bald möglich

Microsoft hält jährlich die Konferenz „Ignite“ ab. Darin werden die kommenden Projekte für das Jahr vorgestellt und erklärt. Dieses Mal fand sie aufgrund von Corona online statt. Bemerkenswerte 48 Stunden stellt das Microsoft-Team dafür zur Verfügung. Dieses Jahr ist das Highlight unter anderem das neue Microsoft Mesh.

Microsoft Mesh ist eine neue Entwicklerplattform. Diese soll es Software-Entwicklern einfacher machen, dass Mixed-Reality-Programm von Microsoft in ihre Anwendungen zu integrieren. Doch was können wir in Zukunft von Mixed-Reality erwarten?

Durch Microsoft-Mesh ist es gut möglich, dass wir schon bald als Hologramme in einem Raum zusammenstehen können, obwohl jeder von uns zu Hause ist. Mit bestimmten Geräten wie umgebauten Brillen, VR-Brillen und vieles mehr können wir schon in naher Zukunft trotz Einschränkungen wie Pandemien gemeinsam an Projekten arbeiten. Genau das ist auch die Intention Microsofts hinter dieser Plattform. Vor allem Unternehmen sollen von den Vorteilen virtueller Zusammenarbeit profitieren.

Architekten könnten uns die 3D-Planungen noch vor Baustart zeigen. Wir können das Haus schon einmal von innen betrachten und herumlaufen und bei Schwierigkeiten noch im Planungsprozess Bescheid geben. Auch Reiseunternehmen können in dieser schwierigen Zeit Touren zu bestimmten Sehenswürdigkeiten anbieten und sich so vor der Insolvenz retten.

Microsoft gibt dazu offiziell bekannt: „Microsoft hat eine neue Mixed-Reality-Plattform für die digitale Zusammenarbeit vorgestellt. Microsoft Mesh gibt den Nutzer*innen das Gefühl, bei Online-Meetings oder anderen Formen der virtuellen Teamarbeit wirklich zusammen am selben Ort zu sein. Die Anwender*innen bekommen den Eindruck, sich gemeinsam in einem Raum zu befinden, selbst wenn sie auf verschiedenen Kontinenten sind. Mesh-fähige Apps bieten die Möglichkeit, über 3D-Inhalte miteinander zu interagieren.“ „Microsoft Mesh ist eine Plattform, die Unternehmen flexibel an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen können. Sie bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Entwickler*innen: Reiseunternehmen können beispielsweise virtuelle Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten anbieten. Architekturbüros können Gebäude virtuell zugänglich machen, um ihre Entwürfe gemeinsam mit anderen Unternehmen zu entwickeln. Und in Fertigungshallen können weit entfernte Mitarbeiter*innen ihre Kolleg*innen virtuell unterstützen.“

„Damit unsere Kund*innen die Möglichkeiten der Plattform bestmöglich für sich nutzen können, wird Microsoft Mesh in Microsoft Teams und Microsoft Dynamics 365 integriert. Zudem erwarten wir künftig eine Vielzahl an neuen interessanten Anwendungen, die unser globales Netzwerk an Partnern entwickelt.“

Wer sich jetzt noch anschauen will, wie das in der Praxis funktionieren soll, kann sich dieses kurze Video ansehen:

Dazu noch eine Präsentation: