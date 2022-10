Microsoft: Über nächste Konsolengeneration wird schon nachgedacht

Autor:, in / Microsoft

Bei Microsoft denkt man schon an die nächste Konsolengeneration und die Zukunft der Plattform nach und tauscht sich mit Entwicklern aus.

Die aktuellen Microsoftkonsolen Xbox Series X und Xbox Series S sind knapp zwei Jahre auf dem Markt. Doch bei Microsoft denkt man schon an die nächste Generation nach und was man verbessern kann, wie er im Podcast von Same Brain verriet.

Phil Spencer freut sich zunächst über die kommenden Jahre und die Spiele, die von den Xbox Game Studios für die Xbox-Plattform entwickelt werden. So sprach er etwa von den coolen neuen und ambitionierten Dingen, die Psychonauts-Entwickler Double Fine Productions macht.

Mit den Studios tausche man sich auch bereits aus und holt Feedback ein, um zu erfahren, was die Entwickler gerne machen würden, aber derzeit nicht können. Das sei wichtig, um zu sehen, in welche Richtung die Plattform gehe.