Microsoft: Übernahme von Westwood und Blizzard stand kurz bevor

In der neusten Ausgabe des XboxEra Poscasts ist Microsoft-Legende Ed Fries zu Gast und gibt einige sehr interessante Anekdoten aus seiner Zeit beim amerikanischen Software-Riesen zum Besten.

So habe Microsoft einstmals kurz vor der Übernahme des Entwicklerstudios Westwood gestanden. Der Deal sei so gut wie in trockenen Tüchern gewesen, bis Electronic Arts dazwischen funkte und sich den Command & Conquer-Entwickler schnappte.

Auch an Blizzard habe man vor dessen großem Durchbruch mehrere Male großes Interesse gehabt, sei bei den Verhandlungen allerdings von Cendant Software und später Vivendi ausgestochen worden.