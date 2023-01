Microsoft: Umsatz mit PC und Xbox nach Corona Rekorden rückläufig

Autor:, in / Microsoft

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2023 (endete am 31. Dezember 2022) meldete Microsoft einen Umsatz in Höhe von 52,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 16,4 Milliarden Dollar. Das bedeutet einen Anstieg des Umsatzes um 2 Prozent, der Nettogewinn sank aber um 12 Prozent.

Ein schwieriges Quartal hatte sich zuvor schon in den Bereichen Windows-OEM und Hardware prognostiziert. Analysten meldeten einen Rückgang von PC-Lieferungen im Jahr 2022 um 16 Prozent bzw. einen Rückgang um 29 Prozent im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr.

Seit Aufzeichnung des PC-Marktes im Jahr 1991 gab es keinen größeren vierteljährlichen Rückgang bei den Lieferungen, was Microsoft nun besonders bei den Umsätzen mit Windows traf. So sank der Umsatz mit Windows-OEM-Versionen im zweiten Quartal um 39 Prozent, was Microsoft auf die anhaltende Schwäche des PC-Marktes zurückführt.

Ein Rückgang der Rekordwerte nach Corona war zu erwarten, da viele Konsumenten sich zu dieser Zeit bereits einen neuen PC oder einen Laptop gekauft haben.

Microsoft-CEO Satya Nadella sagte dazu: „Während die Anzahl der ausgelieferten PCs im Laufe des Quartals zurückging und auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrte, ist die Nutzungsintensität von Windows weiterhin höher als vor der Pandemie, wobei die pro PC verbrachte Zeit um fast 10 Prozent gestiegen ist.“

Die Lage auf dem PC-Markt wirkte sich auch auf die Umsätze mit Geräten wie Surface, HoloLens und PC-Zubehör aus. Hier sank der Umsatz um 39 Prozent.

In der Xbox-Sparte verzeichnete der Konzern einen Rückgang mit Hardware um 13 Prozent. Und auch der Umsatz mit Inhalten und Diensten für Xbox ist um 12 Prozent gesunken.

Microsoft begründet den Rückgang mit einem starken Vorjahreswert, der teilweise durch das Wachstum bei den Xbox Game Pass-Abonnements ausgeglichen wurde. Außerdem wurde der Rückgang bei Xbox-Konsolen „durch den niedrigeren Preis und das geringere Volumen der verkauften Konsolen getrieben“. So senkte man zu Weihnachten den Preis der Xbox Series S auf 249,99 US-Dollar, verkaufte aber im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres 2022 mehr Xbox Series X|S Konsolen zum höheren Preis.

Der Umsatz mit Spielen von Microsoft sank weiterhin um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.