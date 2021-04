Microsoft: Unternehmen investiert weiter stark in PC-Gaming

Im Rahmen der letzten 18 Monate veröffentlichte Microsoft spannende PC-Titel, darunter Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III: Definitve Edition, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons und den Microsoft Flight Simulator. In diesem Jahr warten mit Age of Empires IV und Halo Infinite zwei weitere Fan-Lieblinge auf PC-Spieler.

Im Rahmen des beständigen PC-Engagements verkündet Microsoft weitere Neuigkeiten und Meilensteine: