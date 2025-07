Microsoft: USA: Im Mai fünf Mal unter den meistverkauften Spielen

Microsoft ist mit fünf Spielen in den USA in den Top 20 der meistverkauften Spiele im Mai vertreten.

Die Top 20 der meistverkauften Premium-Spiele in den USA nach Umsätzen ist für den Monat Mai abrufbar.

Laut der Liste von Mat Piscatella von Circana, die physische und digitale Verkäufe mit einschließt, ist Microsoft gleich fünffach unter den zehn meistverkauften Spielen im Mai vertreten.

DOOM: The Dark Ages, Forza Horizon 5, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered und Call of Duty: Black Ops 6 belegen demnach die Plätze 2 bis 5. Auf Platz 7 ist Minecraft.

Auf dem ersten Platz der Liste befindet sich Elden Ring Nightreign als Neueinsteiger.

May 2025 Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from digital data sharing publishers, excludes add-on content) — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-07-09T13:00:30.275Z