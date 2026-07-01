Microsoft: Verspricht stabile Spiele-Investitionen trotz drohender Entlassungen

Im Zuge der angekündigten Umstrukturierungen bei Xbox hat Microsoft betont, dass die Investitionen in Spiele insgesamt nicht reduziert werden sollen. Stattdessen wolle das Unternehmen seine Ausgaben künftig gezielter auf strategische Prioritäten ausrichten.

Gegenüber Bloomberg erklärte ein Xbox-Sprecher, dass derzeit überprüft werde, in welche Bereiche künftig investiert werden soll. Das Gesamtbudget für Spieleinhalte werde jedoch voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben.

„Wir reduzieren unsere Gesamtinvestitionen in Spiele nicht. Wir erwarten, ungefähr genauso viel in Inhalte zu investieren wie im vergangenen Jahr. Was sich ändert, ist, worin wir investieren und welche Arten von Projekten wir unterstützen.“

Bereits zuvor wurde bekannt, dass Microsoft verschiedene Verträge mit externen Partnern überprüft oder beendet. Dazu zählt unter anderem die Vereinbarung mit IO Interactive, wonach Xbox ursprünglich als Publisher für das Fantasy-Projekt Project Fantasy auftreten sollte. Diese Zusammenarbeit wurde inzwischen beendet.

Darüber hinaus berichten mehrere Medien, dass Microsoft seine gesamte Xbox-Organisation einer umfassenden Prüfung unterzieht. Demnach sollen mehrere interne Studios von möglichen Schließungen oder strukturellen Veränderungen betroffen sein. Genannt werden in den Berichten Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs und Arkane Studios. Eine offizielle Bestätigung zu möglichen Studioschließungen oder den betroffenen Projekten gibt es bislang nicht.

Branchenberichten zufolge könnten die angekündigten Entlassungen ab dem 6. Juli beginnen und weite Teile der Xbox-Sparte betreffen. Microsoft selbst hat sich zu Umfang und konkreten Maßnahmen bislang nicht offiziell geäußert.

Damit bleibt vorerst offen, welche Auswirkungen die Umstrukturierung auf einzelne Studios und deren laufende Projekte haben wird. Microsoft betont jedoch, dass der Fokus künftig stärker auf ausgewählten Projekten und langfristigen Investitionsschwerpunkten liegen soll.