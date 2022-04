Microsoft: VR-Handschuh für Xbox-Spiele und Anwendungen in Europa patentiert

Das Patent für einen VR-Handschuh von Microsoft beschreibt die Nutzung des Zubehörs für Xbox-Spiele und kommerzielle Anwendungen.

Wie auf den Bildern zu erkennen ist, ist der Handschuh mit einem haptischen Feedback ausgestattet.

Microsoft Research veröffentlichte bereits 2020 ein Video, in dem das mögliche VR-Zubehör der Zukunft gezeigt wurde, wie patentlyapple.com berichtet.

(FYI) A Microsoft VR Glove patent published in Europe describes their accessory applying equally to future Xbox games & commercial applications

