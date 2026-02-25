Microsoft: Was Asha Sharma mit Rückkehr zur Xbox gemeint hat

In einem Interview hat Xbox‑Chefin Asha Sharma erläutert, was sie mit ihrem viel diskutierten Motto „Return to Xbox“ meint. Die Formulierung hatte Aufmerksamkeit erregt, weil sie implizierte, dass Xbox sich in den vergangenen Jahren von seiner ursprünglichen Identität entfernt habe.

Sharma beschreibt im Gespräch mit Windows Central den Gedanken dahinter als Rückbesinnung auf die Grundhaltung, mit der das Team einst gestartet ist: Mut zu ungewöhnlichen Ideen, Freude am Experimentieren und der Wille, Dinge zu bauen, die andere nicht angehen würden.

Sharma betont, dass sie die langjährige Bindung der Fans an die Marke sehr ernst nimmt. Viele Spieler hätten über Jahrzehnte in das Ökosystem investiert, und genau deshalb sieht sie die Konsole weiterhin als Ausgangspunkt der Marke.

Gleichzeitig will sie Xbox so aufstellen, dass Spieler auf unterschiedlichen Geräten möglichst nahtlos auf Inhalte zugreifen können. Ziel sei es, technische Barrieren abzubauen und Entwickler dabei zu unterstützen, ihre Spiele einfacher auf verschiedene Hardware‑Umgebungen zu bringen.

Für Sharma beginnt die Zukunft von Xbox bei der Community. Von dort aus wolle man wachsen, ohne die Konsole aus dem Zentrum der Marke zu rücken. Ihr „Return to Xbox“ soll signalisieren, dass die Plattform wieder stärker auf ihre Wurzeln, ihre Fans und ihre ursprüngliche Vision ausgerichtet wird.

Sie ging außerdem auch auf die zahlreichen Spekulationen ein, welche strategischen Änderungen sie vornehmen könnte. In den vergangenen Jahren hatte Xbox weitgehend auf Exklusivität verzichtet und Spiele verstärkt auf andere Plattformen gebracht – ein Kurs, der intern wie extern kontrovers diskutiert wurde, weil er den Kauf einer Xbox‑Konsole weniger zwingend erscheinen lässt.

Sharma stellt klar, dass grundsätzlich keine Option ausgeschlossen wird, wenn es darum geht, die Strategie zu überarbeiten. Gleichzeitig betont sie, dass solche Entscheidungen Zeit benötigen und auf einer gründlichen Auswertung von Daten basieren müssen.

Für sie gilt: Strategien bleiben bestehen, bis neue Erkenntnisse eine Anpassung notwendig machen.