Microsoft: Weist 30% Profitziel für Xbox entschieden zurück

Microsoft hat Berichte zurückgewiesen, wonach die Xbox‑Sparte ein internes Profitziel von 30 Prozent erreichen müsse.

Die Klarstellung erfolgte im Rahmen eines neuen CNBC‑Berichts, in dem das Unternehmen zu verschiedenen Meldungen der vergangenen Monate Stellung nahm. Damit reagiert Microsoft direkt auf einen viel diskutierten Bloomberg‑Artikel, der behauptete, die Gaming‑Division sei auf ein ungewöhnlich hohes Margenziel festgelegt worden.

Bloomberg hatte berichtet, dass Microsoft‑Finanzchefin Amy Hood sogenannte „Accountability Margins“ von 30 Prozent für mehrere Unternehmensbereiche – darunter auch Xbox – definiert habe.

Brancheninsider bestätigten damals, ähnliche Informationen gehört zu haben. Laut Bericht sollen diese ambitionierten Vorgaben zu Entlassungen und Projektstreichungen beigetragen haben. Ein solches Ziel liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt, der üblicherweise zwischen 17 und 22 Prozent liegt.

Microsoft widerspricht dieser Darstellung nun klar. Gegenüber CNBC erklärte das Unternehmen, dass man zwar hohe Ziele setze, das kolportierte 30‑Prozent‑Profitziel für Xbox jedoch nicht korrekt sei. Damit versucht Microsoft, die Diskussion um interne Sparmaßnahmen und strategische Neuausrichtungen zu entschärfen, die seit Monaten für Unruhe in der Gaming‑Community sorgen.

Im gleichen Atemzug soll ein Xbox Wrapped 2025 als Sparmaßnahme gestrichen worden sein.