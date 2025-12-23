Microsoft: Weist 30% Profitziel für Xbox entschieden zurück

34 Autor: , in News / Microsoft
Übersicht
Image: Microsoft

Konzern widerspricht Bloomberg‑Bericht – keine Vorgabe für außergewöhnlich hohe Gewinnmargen!

Microsoft hat Berichte zurückgewiesen, wonach die Xbox‑Sparte ein internes Profitziel von 30 Prozent erreichen müsse.

Die Klarstellung erfolgte im Rahmen eines neuen CNBC‑Berichts, in dem das Unternehmen zu verschiedenen Meldungen der vergangenen Monate Stellung nahm. Damit reagiert Microsoft direkt auf einen viel diskutierten Bloomberg‑Artikel, der behauptete, die Gaming‑Division sei auf ein ungewöhnlich hohes Margenziel festgelegt worden.

Bloomberg hatte berichtet, dass Microsoft‑Finanzchefin Amy Hood sogenannte „Accountability Margins“ von 30 Prozent für mehrere Unternehmensbereiche – darunter auch Xbox – definiert habe.

Brancheninsider bestätigten damals, ähnliche Informationen gehört zu haben. Laut Bericht sollen diese ambitionierten Vorgaben zu Entlassungen und Projektstreichungen beigetragen haben. Ein solches Ziel liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt, der üblicherweise zwischen 17 und 22 Prozent liegt.

Microsoft widerspricht dieser Darstellung nun klar. Gegenüber CNBC erklärte das Unternehmen, dass man zwar hohe Ziele setze, das kolportierte 30‑Prozent‑Profitziel für Xbox jedoch nicht korrekt sei. Damit versucht Microsoft, die Diskussion um interne Sparmaßnahmen und strategische Neuausrichtungen zu entschärfen, die seit Monaten für Unruhe in der Gaming‑Community sorgen.

Im gleichen Atemzug soll ein Xbox Wrapped 2025 als Sparmaßnahme gestrichen worden sein.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Microsoft

34 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. FalseShepherd 8160 XP Beginner Level 4 | 23.12.2025 - 18:17 Uhr

    Huh, dabei haben die „Experten“ hier doch so sehr von der 30% MARGE geschwärmt.

    Nichtmal die Qualität der Games oder Metacritic war so wichtig wie die Marge! 😆

    1
  2. Thagor90 9520 XP Beginner Level 4 | 23.12.2025 - 18:20 Uhr

    Eieiei, ein hin und her.

    Naja sofern es nichts konkretes gibt, haben wir ja weiterhin die Chance, das Qualität als Ziel ganz weit oben steht;)

    0
  3. khrim 7160 XP Beginner Level 3 | 23.12.2025 - 18:22 Uhr

    MS ist unzufrieden das die genannte Zahl zu niedrig ist 😜

    0
  4. Gunslinger 33090 XP Bobby Car Schüler | 23.12.2025 - 18:28 Uhr

    Hach, wie schön ist da die Planwirtschaft. Wird das angestrebte Ziel nicht erreicht, wird einfach der Fünfjahresplan angepasst 😂

    0

Hinterlasse eine Antwort