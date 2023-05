Microsoft: Werbung in Spielen ein mögliches Geschäftsmodell

Für Spiele wie auch Werbung ist die Industrie immer auf der Suche nach neuen Vertriebsmöglichkeiten. Auch Microsoft beschäftigt sich damit, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken und wie man Entwickler neue Optionen anbieten kann.

Über dieses Thema sprach Sarah Bond, Corporate Vice President for Games bei Microsoft, mit Rolling Stones UK.

Bond sagte zunächst, dass der Game Pass für Entwickler eine Möglichkeit sei, erfolgreich auf Xbox zu sein. Darüber hinaus gebe es noch weitere Geschäftsmodelle, wie Pay-to-Play und Free-to-Play.

Weitere Modelle, die man den Entwicklern in Zukunft anbieten könnte, wären Spiele oder zeitlich begrenzte Abschnitte, die Werbung enthalten. Ähnliches gebe es schon beim Mobile Gaming.

Bond sagte: „Wir haben darüber gesprochen, wie wir mit anderen Modellen experimentieren, z. B. was es für die Werbung in Spielen bedeutet, die auf dem Handy häufiger vorkommt – gibt es Modelle, die auf PC und Konsole gut funktionieren? Gibt es andere Modelle, bei denen man zeitlich begrenzte Spielabschnitte und Ähnliches anbieten kann? Wenn man den Entwicklern Optionen und Wahlmöglichkeiten bietet, können sie experimentieren und tun, was ihnen gefällt, und tatsächlich eindringlichere und kreativere Erfahrungen schaffen, ohne in eine bestimmte Form passen zu müssen.“