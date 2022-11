Microsoft: Will trotz Xbox Game Pass auch weiterhin Spiele verkaufen

Das Angebot des Xbox Game Pass erübrigt praktisch den Kauf von First-Party-Spielen, da diese zum Release im Xbox Game Pass landen. Trotzdem will Microsoft auch weiterhin Videospiele verkaufen und ist nicht darauf aus, seine Spiele nur exklusiv über den Abo-Dienst spielbar zu machen.

Im Gespräch mit The Verge sagte Phil Spencer, dass der Xbox Game Pass ein interessantes Model für bestimmte Spiele sei. Aber man wolle nicht jeden dazu bringen 15 Dollar zu zahlen.

Natürlich findet Microsoft es spitze, dass Spiele verkauft werden. Der Umsatz wird schließlich mit Software und nicht der Hardware gemacht. Bei Microsoft strebt man an, dass jeder Spieler immer und überall spielen kann.

„Das ist der Grund, warum wir keine exklusiven Spiele im Abonnement anbieten oder versuchen, die Leute vom Kauf von Spielen abzuhalten. Wir lieben es, wenn die Leute ihre Spiele kaufen. Das ist fantastisch. Wir mögen es auch, wenn die Leute ein Abonnement abschließen. Was wir wirklich anstreben, ist, mehr Leute dazu zu bringen, mehr Spiele zu spielen, und es für jeden Spieler, der spielen will, einfach zu machen“, so Spencer.