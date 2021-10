Microsoft: Xbox 20th Forum Tech-Sneaker in freier Wildbahn gesichtet

Letzte Woche stellten Microsoft und Adidas einen Sneaker anlässlich des zwanzigsten Geburtstags von Xbox vor.

Milan Lee, Event Manager für ID@Xbox, hat schon ein paar der Sneaker in die Finger bekommen und gleich die ersten Bilder gemacht:

Pictures don’t do this sneaker any justice. Shoutout to @Xbox and @adidas for creating a 🔥 collab. https://t.co/4CFRmV80vs pic.twitter.com/8hgQtTx2bB

— Milly 🎮 (@MilanKLee) October 12, 2021