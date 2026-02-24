Microsoft: Xbox-Chefin Sharma: Ich schreibe meine Posts selbst

Neue Xbox‑Chefin Asha Sharma wehrt sich gegen KI‑Vorwürfe und Kritik aus der Community, sie würde ihre Social-Media-Posts nicht selbst verfassen.

Nach dem Rücktritt von Phil Spencer wurde Asha Sharma am Freitag zur neuen Microsoft‑Gaming‑CEO ernannt.

Seit der Ankündigung steht sie stark im Fokus der Community: Nutzer durchleuchteten ihren Lebenslauf, stellten ihre Gaming‑Erfahrung infrage und bezeichneten sie spöttisch als „Concord der CEOs“.

Zusätzlich wurde ihr vorgeworfen, ihre Social‑Media‑Beiträge seien von einer KI verfasst.

Sharma reagierte auf einen Beitrag von IGN‑Redakteur Ryan McCaffrey, der zwar nicht an eine KI glaubte, aber vermutete, dass erfahrene Xbox‑Mitarbeiter ihre Posts „gamer‑typischer“ formuliert haben könnten. Sharma widersprach und erklärte, dass sie ihre Beiträge selbst schreibt und kein Interesse daran habe, Gaming‑Expertise vorzutäuschen.

Sie erläuterte außerdem, dass ihr Gamertag erst kürzlich erstellt wurde, um die Xbox‑Welt besser zu verstehen. Das Konto sei zunächst ein gemeinsamer Familien‑Account gewesen, was die breite Mischung an Spielen und Achievements erklärt. Dies habe sie inzwischen korrigiert.

Sharma betonte, dass sie nicht vorgibt, die beste Spielerin zu sein. Ihr Fokus liege darauf, Xbox zu stärken, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und hochwertige Produkte zu liefern.