Microsoft: Xbox-Chefin Sharma: Ich schreibe meine Posts selbst

Neue Xbox‑Chefin Asha Sharma wehrt sich gegen KI‑Vorwürfe und Kritik aus der Community, sie würde ihre Social-Media-Posts nicht selbst verfassen.

Nach dem Rücktritt von Phil Spencer wurde Asha Sharma am Freitag zur neuen Microsoft‑Gaming‑CEO ernannt.

Seit der Ankündigung steht sie stark im Fokus der Community: Nutzer durchleuchteten ihren Lebenslauf, stellten ihre Gaming‑Erfahrung infrage und bezeichneten sie spöttisch als „Concord der CEOs“.

Zusätzlich wurde ihr vorgeworfen, ihre Social‑Media‑Beiträge seien von einer KI verfasst.

Sharma reagierte auf einen Beitrag von IGN‑Redakteur Ryan McCaffrey, der zwar nicht an eine KI glaubte, aber vermutete, dass erfahrene Xbox‑Mitarbeiter ihre Posts „gamer‑typischer“ formuliert haben könnten. Sharma widersprach und erklärte, dass sie ihre Beiträge selbst schreibt und kein Interesse daran habe, Gaming‑Expertise vorzutäuschen.

Sie erläuterte außerdem, dass ihr Gamertag erst kürzlich erstellt wurde, um die Xbox‑Welt besser zu verstehen. Das Konto sei zunächst ein gemeinsamer Familien‑Account gewesen, was die breite Mischung an Spielen und Achievements erklärt. Dies habe sie inzwischen korrigiert.

Sharma betonte, dass sie nicht vorgibt, die beste Spielerin zu sein. Ihr Fokus liege darauf, Xbox zu stärken, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und hochwertige Produkte zu liefern.

  I Legend l 14435 XP Leetspeak | 24.02.2026 - 15:35 Uhr

    Also hat quasi ein Haufen A***öcher, von denen sicherlich nicht wenige arbeitslos sind und noch nie etwas im Leben geleistet haben, erstmal alle Zeit und Energie darauf verwendet, eine Person, die im Leben schon was geleistet hat, zu diskreditieren. Geil. Gibt wenig erfüllenderes für manche Mensche, als andere scheitern zu sehen. Wie gesagt. Ein Haufen A***öcher.

    6
  Saphira 6345 XP Beginner Level 3 | 24.02.2026 - 16:31 Uhr

    Die einzige Erklärung für diese Reaktionen sind, die kommen mit ihrem eigenen Leben nicht zurecht und projizieren ihren Frust darüber auf andere Personen. Die sollten besser mal einen guten Psychologen aufsuchen.

    0
  Mech77 84295 XP Untouchable Star 2 | 24.02.2026 - 17:03 Uhr

    Das kommt davon, wenn jeder im Netz „frei rumlaufen" und kommentieren darf. Die arme Frau.

    2
  Kabelfritz 47499 XP Hooligan Treter | 24.02.2026 - 17:05 Uhr

    ein pr-desaster ist diese personalie schon mal. und eine von der vita her seltsame besetzung sowieso – möglicherweise ein zeichen für starke veränderung im unternehmen. aber ich bin gespannt auf die nächsten monate, unsympathisch wirkt sie nicht.

    2
    Mass1vePlay 59625 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.02.2026 - 18:25 Uhr
Antwort auf Kabelfritz
      Antwort auf Kabelfritz

      Man muss kein Gamer sein um CEO sein zu dürfen. Streng genommen ist das was die Studios machen sollen nicht mal wirklich ihre Aufgabe. Dafür gibt's Matt Booty als Chief Content Officer.

      Diese Frau hat sehr viel Erfahrung mit Finanzen und Neustrukturierungen.
      Nach Studioschließungen, Massenentlassungen und kolossalen Übernahmen wie Activision Blizzard sind das genau die Eigenschaften, die man bei MS/Xbox gerade braucht, um den Dampfer wieder auf Kurs zu bringen.

      Eine nach Vita seltsame Besetzung? Sehe ich daher genau anders.

      Wie Du schon sagst, mal sehen was die nächsten Monate bringen. Urteilen können wir später, wenn man sieht was ihre Handlungen mit sich bringen. Für den Moment soll Sie erstmal zeigen dürfen was Sie kann.

      0
      Kabelfritz 47499 XP Hooligan Treter | 24.02.2026 - 19:37 Uhr
Antwort auf Mass1vePlay
        Antwort auf Mass1vePlay

        ich denke, in so einer herausragenden position ist eigentlich eine doppelqualifikation ein muss. also führungsfähigkeiten und gaming-leidenschaft.

        0
        Mass1vePlay 59625 XP Nachwuchsadmin 8+ | 24.02.2026 - 22:09 Uhr
Antwort auf Kabelfritz
          Antwort auf Kabelfritz

          Den Teil mit der herausragenden Position kannst Du mir gerne versuchen näher zu bringen.

          Unterm Strich ist Xbox ein Unternehmen das Waren und Dienstleistungen an Kunden verkauft, wie auch tausende andere Unternehmen auch.

          Als Chefin hat Sie Strukturen zu schaffen und zu kontrollieren, damit Matt Booty und die MS Studios stabil und kontrolliert arbeiten können. Am Ende sind die es, die uns den Content liefern.

          Gaming Leidenschaft ist ein guter Bonus, aber nicht die tragende Säule des Ganzen.

          Aber das darf ja jeder sehen wie er möchte. Am Ende ist das ohnehin Makulatur. Zählen tut, was in Zukunft tatsächlich passiert, ich denke da sind wir uns einig.

          0
  Saphira 6345 XP Beginner Level 3 | 24.02.2026 - 17:09 Uhr

    Seltsam, wenn in Deutschland z.B. ein Autor von Kinderbüchern plötzlich Wirtschaftsminister wird, gibt es keinen Shitstorm, aber wenn es um Spiele geht, werden alle munter…🤔

    3
  Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 24.02.2026 - 19:40 Uhr

    Diese nichts Wissenden Idioten sollen die Frau einfach in Ruhe lassen.

    0
  Lord Hektor 356510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.02.2026 - 20:08 Uhr

    Lasst sie doch bitte einfach einmal machen, es ist absolut lächerlich, was da Leute direkt veranstalten im Netz.

    0
  xXCickXx 123935 XP Man-at-Arms Silber | 24.02.2026 - 21:28 Uhr

    Schweren Start hat die Dame. Lasst sie doch erstmal machen.
    Aber ich schätze, das perlt an so einer Person ab.

    0

