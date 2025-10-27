Microsoft: Xbox-Erfolg sichert Nadella Vergütung in Millionenhöhe

Microsoft hat im aktuellen Jahresbericht bestätigt, dass die Xbox-Sparte erstmals seit 2020 sein vorgegebenes Leistungsziel übertroffen hat. Dieses Erreichen ist relevant, weil es direkt in die Bemessung von Vorstandsvergütungen eingeht.
Der Bericht, der Anfang der Woche an Aktionäre veröffentlicht wurde, enthält laut Game File eine detaillierte Aufschlüsselung der Vergütungspakete für Führungskräfte.
Für den Zeitraum der zwölf Monate bis zum 30. Juni war ein Teil der variablen Vergütung von CEO Satya Nadella, Finanzchefin Amy Hood und weiteren Top-Managern an das Umsatzwachstum der Xbox-Inhalte und -Dienste geknüpft.
Das Überschreiten des Ziels beeinflusst somit unmittelbar, wie viel Führungskräfte tatsächlich ausgezahlt bekommen.
Für dieses Jahr lag das Wachstumsziel für Xbox bei 14 %, mit knapp unter 15 % wurde es erreicht.
Die Verbindung von Leistungszielen und Vergütung unterstreicht Microsofts Fokus auf Ergebnisorientierung innerhalb der Gaming-Sparte. Die Vorgabe einer 30 % Gewinnmarge für die Xbox-Sparte unterstreicht dies ebenfalls.
Eine der vier zentralen Kernzahlen betraf die Xbox und beeinflusst Aktienzuteilungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar für den CEO und weitere Führungskräfte; für Nadella stehen rund 50 Millionen Dollar Aktien in diesem Jahr auf dem Spiel.
Das Erreichen des Xbox-Ziels führt zur vollen Auszahlung der an diese Kennzahlen gekoppelten Aktien.
Bitterer Beigeschmack für die Auszahlungen an Führungskräften sind die über zehntausend entlassenden Mitarbeiter im gesamten Microsoftkonzern in den letzten Monaten, sowie die eingestellten Projekte und Schließungen.
Hätte man das ziel auch erreicht ohne Massenhaft Jobs zu streichen und die Preise für Konsolen und Abos zu erhöhen 😠.
in einer Softwarebude sind 80 – 90 % Personal Kosten die Treiber, kompensieren kannst du das mit Preiserhöhung und Effizienz Programmen sprich Entlassungen oder Verschiebung in andere Bereiche deines Konzern oder Ausgliederungen um z.B. Tariflöhne zu umgehen /outsourcing ^^
Noch besser Personalkosten sparen würde man wenn man die CEOs angemessen bezahlt und denen nicht den Hals vollstopft.
Aber da sind wir wieder in Bereichen in denen man die Gesellschaft umformen müsste, keiner benötigt mehrere Millionen im, egal ob CEO, Politiker, Schauspieler oder Sportler, das hat Dimensionen angenommen, soviel Geld hat man nichtmal in der Monarchie eingetrieben.
So läuft es in jedem Großkonzern.
Wie auf allen Gaming-Seiten die Xbox-Spiele dominieren: Forza, Halo, Outer Worlds 2, Keeper.
Lassen wir die Hardware mal außen vor, und wir sehen, wie Xbox die gesamte Spielebranche dominiert.
Bei Xbox heißt es: Spiele, Spiele und noch mehr Spiele.
Und Spiele bringen Margen.
Xbox ist Marktführer im Bereich Gamingsoftware.
Deswegen fahren sie die größten Gewinne ein.
Das sieht was für moralisch fragwürdige Personen, Konzerne und Aktionäre das sind! Naja würde jeder so machen wenn es um seine Kohle geht
Da bin ich ja beruhigt das der arme nicht verhungern muss 😉
Like i said:
Die Xbox Sparte ist mega erfolgreich.
Die erzielten Margen dort liegen dem Bloomberg Bericht zufolge bspw deutlich über denen von Sony Playstation.
Trotzdem ist ordentlich Druck auf dem Kessel, denn MS ist immer gierig und will noch mehr (30%). Eigentlich verrückt.
Für uns als Kunden dennoch gut zu wissen, dass das Xbox Geschäft kerngesund ist.
Jupp die Margen sind höher bei Xbox als bei Sony dank ABK( +5,5% )und Veröffentlichung auf Playstation…. welch ein Wunder … aber vergess nicht die 70mrd minus nicht …!!!
Und trotzdem agiert MS/Xbox trotz Gewinne so unerfreulich für deren Studios/Angestellte und uns Kunden!!!
Habe Leider das Gefühl bei dir das du dich zu sehr auf die Gewinne fokussierst dich dabei zu sehr erfreust und es ständig mit Sony Playstation vergleichst ,aber alles andere manchmal drum vergisst 🤷♂️
Außerdem Sony ist doch keine Konkurrenz mehr sagt Phil TikTok ist doch jetzt der heiße shit 😅😉
Das Umsatzwachstum dürfte alleine durch die Verkäufe auf der PS5 erreicht worden sein. Damit wäre es ein Einmaleffekt.
Haha. Ja klar. Nur da, nur da….
Ganz bestimmt. 😉
Ganz ehrlich?
Wenn ich bei solchen Großkonzernen in der Führung arbeite, möchte ich gefälligst auch stattlich bezahlt werden.
Man führt ja schließlich keinen Späti in Berlin.
Angemessen bezahlen ja, übermäßig belohnen nein.
Müsste doch auch das Jahr gewesen sein, wo ABK komplett integriert war oder nicht ? Ich mein spricht Bände das es die Jahre davor nie erreicht worden ist. Dazu noch die ganzen Ports auf der PlayStation plus die ganzen Preiserhöhung. Bin mal gespannt was für Ausmaße das noch annimmt.