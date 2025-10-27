Microsoft: Xbox-Erfolg sichert Nadella Vergütung in Millionenhöhe

Xbox-Ziel übertroffen: Führungsboni und rund 50 Mio. Dollar Aktien für Microsofts Satya Nadella stehen auf dem Spiel.

Microsoft hat im aktuellen Jahresbericht bestätigt, dass die Xbox-Sparte erstmals seit 2020 sein vorgegebenes Leistungsziel übertroffen hat. Dieses Erreichen ist relevant, weil es direkt in die Bemessung von Vorstandsvergütungen eingeht.

Der Bericht, der Anfang der Woche an Aktionäre veröffentlicht wurde, enthält laut Game File eine detaillierte Aufschlüsselung der Vergütungspakete für Führungskräfte.

Für den Zeitraum der zwölf Monate bis zum 30. Juni war ein Teil der variablen Vergütung von CEO Satya Nadella, Finanzchefin Amy Hood und weiteren Top-Managern an das Umsatzwachstum der Xbox-Inhalte und -Dienste geknüpft.

Das Überschreiten des Ziels beeinflusst somit unmittelbar, wie viel Führungskräfte tatsächlich ausgezahlt bekommen.

Für dieses Jahr lag das Wachstumsziel für Xbox bei 14 %, mit knapp unter 15 % wurde es erreicht.

Die Verbindung von Leistungszielen und Vergütung unterstreicht Microsofts Fokus auf Ergebnisorientierung innerhalb der Gaming-Sparte. Die Vorgabe einer 30 % Gewinnmarge für die Xbox-Sparte unterstreicht dies ebenfalls.

Eine der vier zentralen Kernzahlen betraf die Xbox und beeinflusst Aktienzuteilungen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar für den CEO und weitere Führungskräfte; für Nadella stehen rund 50 Millionen Dollar Aktien in diesem Jahr auf dem Spiel.

Das Erreichen des Xbox-Ziels führt zur vollen Auszahlung der an diese Kennzahlen gekoppelten Aktien.

Bitterer Beigeschmack für die Auszahlungen an Führungskräften sind die über zehntausend entlassenden Mitarbeiter im gesamten Microsoftkonzern in den letzten Monaten, sowie die eingestellten Projekte und Schließungen.