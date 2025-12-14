Microsoft: Xbox erschüttert Führungsetage: Microsoft ordnet ZeniMax-Spitze komplett neu

Microsoft hat weitreichende Veränderungen in der Führungsstruktur seines Gaming-Geschäfts bekannt gegeben und damit zentrale Positionen bei Xbox und ZeniMax neu besetzt.
Im Zuge dieser Umstrukturierung wechselt Tim Stuart, bislang Chief Financial Officer von Xbox, in eine neue Rolle innerhalb des Konzerns.
Stuart übernimmt künftig die Position des Chief Operating Officer bei ZeniMax Media und wird damit eine Schlüsselrolle im operativen Management des Publisher-Verbunds einnehmen, zu dem unter anderem Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios und MachineGames gehören.
Parallel dazu hat Microsoft die Finanzverantwortung für den gesamten Gaming-Bereich neu geregelt. Xavier Pokorzynski wird neuer Chief Financial Officer von Microsoft Gaming.
Pokorzynski ist seit fast zwölf Jahren bei Microsoft tätig und verfügt über umfangreiche Konzernerfahrung. In den vergangenen Jahren war er bereits im Finanzbereich des Gaming-Segments aktiv und arbeitete eng an strategischen und wirtschaftlichen Themen rund um Xbox, Game Pass, Studios und Publishing-Strukturen.
Mit diesen Personalentscheidungen stärkt Microsoft die Verzahnung zwischen Xbox, ZeniMax und dem übergeordneten Microsoft-Gaming-Ökosystem.
Die neue Rollenverteilung soll klare Verantwortlichkeiten schaffen und die operative sowie finanzielle Steuerung der Gaming-Sparte weiter professionalisieren. Insbesondere der Wechsel von Tim Stuart zu ZeniMax unterstreicht die wachsende Bedeutung des Publisher-Geschäfts innerhalb der Microsoft-Strategie.
Die Neubesetzung der CFO-Position bei Microsoft Gaming mit Xavier Pokorzynski signalisiert zudem Kontinuität und Stabilität, da er sowohl die internen Strukturen als auch die wirtschaftlichen Herausforderungen des Gaming-Marktes aus erster Hand kennt.
Die Änderungen treten ab sofort in Kraft und markieren einen weiteren Schritt in der langfristigen Neuausrichtung von Microsofts Gaming-Geschäft. Erste Neuigkeiten zu dieser Ausrichtung soll es bereits im Januar beim Xbox Developer Direc 2026 geben.
Na dann gutes Gelingen.
Die werden sich schon was dabei denken! Solange es gut für die ist dann ist es das hoffentlich auch für uns.
Weiß nicht ob das was gutes für uns Gamer bedeutet, hoffe nur das so Studios wie Machinegames und Id Games nicht unter den Einsparungen leiden werden.
Mal schauen was das letztendlich bedeutet
Bei der aktuellen schlechten Firmen Politik bekomme ich große Angst. Wenn es nur noch um Gewinne geht, verlieren alle. Vielleicht ist es auch genau das Gegenteil, man wird sehen.