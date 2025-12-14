Microsoft: Xbox erschüttert Führungsetage: Microsoft ordnet ZeniMax-Spitze komplett neu

Image: Microsoft / depositphotos

Plötzlicher Wechsel bei Xbox und ZeniMax – diese Personalien verändern Microsoft Gaming in den kommenden Jahren!

Microsoft hat weitreichende Veränderungen in der Führungsstruktur seines Gaming-Geschäfts bekannt gegeben und damit zentrale Positionen bei Xbox und ZeniMax neu besetzt.

Im Zuge dieser Umstrukturierung wechselt Tim Stuart, bislang Chief Financial Officer von Xbox, in eine neue Rolle innerhalb des Konzerns.

Stuart übernimmt künftig die Position des Chief Operating Officer bei ZeniMax Media und wird damit eine Schlüsselrolle im operativen Management des Publisher-Verbunds einnehmen, zu dem unter anderem Bethesda Game Studios, id Software, Arkane Studios und MachineGames gehören.

Parallel dazu hat Microsoft die Finanzverantwortung für den gesamten Gaming-Bereich neu geregelt. Xavier Pokorzynski wird neuer Chief Financial Officer von Microsoft Gaming.

Pokorzynski ist seit fast zwölf Jahren bei Microsoft tätig und verfügt über umfangreiche Konzernerfahrung. In den vergangenen Jahren war er bereits im Finanzbereich des Gaming-Segments aktiv und arbeitete eng an strategischen und wirtschaftlichen Themen rund um Xbox, Game Pass, Studios und Publishing-Strukturen.

Mit diesen Personalentscheidungen stärkt Microsoft die Verzahnung zwischen Xbox, ZeniMax und dem übergeordneten Microsoft-Gaming-Ökosystem.

Die neue Rollenverteilung soll klare Verantwortlichkeiten schaffen und die operative sowie finanzielle Steuerung der Gaming-Sparte weiter professionalisieren. Insbesondere der Wechsel von Tim Stuart zu ZeniMax unterstreicht die wachsende Bedeutung des Publisher-Geschäfts innerhalb der Microsoft-Strategie.

Die Neubesetzung der CFO-Position bei Microsoft Gaming mit Xavier Pokorzynski signalisiert zudem Kontinuität und Stabilität, da er sowohl die internen Strukturen als auch die wirtschaftlichen Herausforderungen des Gaming-Marktes aus erster Hand kennt.

Die Änderungen treten ab sofort in Kraft und markieren einen weiteren Schritt in der langfristigen Neuausrichtung von Microsofts Gaming-Geschäft. Erste Neuigkeiten zu dieser Ausrichtung soll es bereits im Januar beim Xbox Developer Direc 2026 geben.

Hinterlasse eine Antwort