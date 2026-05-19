Microsoft: Xbox Game Camp: Event in Arizona bringt Entwickler und Creator zusammen

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Mit dem Xbox Game Camp setzt Microsoft seine Initiative zur Förderung von Spieleentwicklern fort.

Mit einer neuen Ausgabe des Xbox Game Camp baut Microsoft sein Engagement zur Förderung von Spieleentwicklern weiter aus und bringt das Event Ende Mai nach Arizona.

Xbox Game Camp findet vom 29. bis 31. Mai 2026 im MIX Center der Arizona State University statt und richtet sich an angehende sowie erfahrene Entwickler ab 18 Jahren.

Im Mittelpunkt steht ein intensiver Entwicklungsprozess über drei Tage, bei dem Teilnehmer in Teams eigene Spiele von der ersten Idee bis zu einem spielbaren Prototypen umsetzen. Unterstützt werden sie dabei von Branchenprofis und erhalten Einblicke in moderne Tools und Workflows der Spieleentwicklung.

Neben der praktischen Arbeit bietet das Event auch Möglichkeiten zum Networking. Teilnehmer können sich mit anderen Creatorn austauschen und Kontakte zu erfahrenen Entwicklern knüpfen.

Seit dem Start im Jahr 2020 wurde das Xbox Game Camp weltweit durchgeführt und hat Entwickler in verschiedenen Regionen unterstützt, darunter die USA, Europa, Afrika und Asien. Ziel bleibt es, den Einstieg in die Branche zu erleichtern und kreative Talente gezielt zu fördern.

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5 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 271210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.05.2026 - 16:15 Uhr

    Nette Idee. Am Ende gehen sie als Indie-Entwickler in der Flut unter oder arbeiten in einem großen Team als Neuling, der als erster entlassen wird (dank Umstrukturierung). Heutzutage ist das irgendwie kein Traumjob mehr, sondern einer wie viele andere auch

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  2. Erra 22545 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 16:23 Uhr

    Frage ist, was passiert, wenn eine vielversprechende Idee dabei zustande kommt. Gehört die dann Microsoft? Oder darf der Entwickler damit machen, was er will?

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  5. Robilein 1269090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.05.2026 - 18:17 Uhr

    Finde ich sehr stark wie die XBOX hier Indie-Entwickler unterstützt. Es gibt in dem Bereich so viele Perlen. Daumen hoch dafür👍

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