Microsoft: Xbox-Konsole soll wieder stärker im Zentrum stehen, sagt neue Xbox-Chefin

Nach Phil Spencers Abschied setzt Asha Sharma drei zentrale Prioritäten für die Zukunft von Microsoft Gaming und Xbox.

Microsoft beginnt das Wochenende mit einer weitreichenden Veränderung: Phil Spencer, seit Jahrzehnten das Gesicht der Xbox‑Sparte, tritt nach knapp 40 Jahren im Unternehmen ab. Seine Nachfolgerin Asha Sharma übernimmt die Leitung von Microsoft Gaming – und formuliert zum Start drei klare Grundsätze, die die Ausrichtung der Sparte prägen sollen.

Im Mittelpunkt steht zunächst das Fundament jeder Plattform: großartige Spiele. Sharma betont, dass kreative Qualität, starke Figuren, emotionale Geschichten und mutige Ideen Vorrang haben. Studios sollen mehr Freiheiten erhalten, ikonische Marken weiterentwickeln und neue Genres erschließen. Als Zeichen dieser Priorität wurde Matt Booty befördert, der künftig die inhaltliche Ausrichtung verantwortet.

Zweitens kündigt Sharma eine Rückbesinnung auf die Xbox‑Community an. Die Konsole soll wieder stärker im Zentrum stehen, ohne die wachsende Bedeutung von PC, Mobile und Cloud zu vernachlässigen. Ziel sei ein nahtloses Xbox Erlebnis über alle Geräte hinweg – und ein Ökosystem, das Entwickler ohne technische Hürden erreicht.

Der dritte Schwerpunkt richtet sich auf die Zukunft des Spielens. Sharma spricht von einer Phase der Neuerfindung, in der neue Geschäftsmodelle und kreative Werkzeuge entstehen. Dabei betont sie, dass Microsoft Gaming seine Marken nicht als reine Monetarisierungsmaschinen begreifen werde. Spiele sollen Kunst bleiben – geschaffen von Menschen, unterstützt durch Technologie, aber nicht ersetzt durch seelenlose KI Inhalte.

Mit Spencers Abschied und Sharmas klaren Leitlinien beginnt für Microsoft Gaming eine neue Ära, die sowohl die Wurzeln der Xbox als auch die Zukunft des Mediums im Blick hat.