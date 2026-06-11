Microsoft: Xbox plant offenbar umfangreiche Entlassungen und strategischen Kurswechsel

Laut Bloomberg stehen bei Xbox im Juli umfangreiche Entlassungen bevor. Gleichzeitig soll CEO Asha Sharma die Strategie für Hardware, Studios und Exklusivspiele neu ausrichten.

Xbox soll vor umfangreichen Entlassungen stehen

Bei Xbox könnten schon in wenigen Wochen die nächsten größeren Stellenstreichungen anstehen. Laut einem Bericht von Bloomberg plant die neue Xbox-CEO Asha Sharma umfangreiche Entlassungen, während gleichzeitig eine weitreichende Neuausrichtung des gesamten Geschäfts vorbereitet wird.

Dem Bericht zufolge sollen die ersten größeren Einschnitte bereits im Juli erfolgen. Offiziell bestätigt wurden die angeblich geplanten Entlassungen bislang nicht.

Sharma sieht Xbox vor grundlegenden Herausforderungen

In einer internen Mitteilung an Mitarbeiter soll Sharma deutlich gemacht haben, dass sich Xbox in mehreren Bereichen neu aufstellen müsse. Zwar verfüge das Unternehmen über einige der bedeutendsten Marken der Spieleindustrie, diese seien jedoch nicht ausreichend finanziert worden, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Gleichzeitig betonte sie laut Bloomberg, dass exklusive Spiele und neue Marken weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Plattform spielen würden. Daher müsse Xbox das Gleichgewicht zwischen bestehenden Investitionen und zukünftigen Prioritäten für die kommenden fünf Jahre neu bewerten.

Rückkehr zu mehr Exklusivtiteln

Bloomberg berichtet zudem, dass Sharma eine stärkere Fokussierung auf Exklusivspiele anstrebt. Demnach sollen sowohl Gears of War: E-Day als auch Clockwork Revolution ausschließlich für Xbox und PC erscheinen.

Besonders brisant: Laut mit der Strategie vertrauten Personen soll sogar eine PlayStation-5-Version von Gears of War: E-Day in Entwicklung gewesen sein. Diese Pläne seien jedoch nach dem Führungswechsel gestoppt worden. Mehrere Xbox-Mitarbeiter sollen von der Entscheidung überrascht worden sein.

Halo-Trailer soll aus PlayStation-Show gestrichen worden sein

Zusätzlich berichtet Bloomberg, dass Sharma und ihr Team einen geplanten Trailer zu Halo: Campaign Evolved kurzfristig aus einer PlayStation-Präsentation entfernt hätten.

Wie bereits zuvor berichtet, könnte dieser Schritt die Beziehungen zwischen Microsoft und Sony belastet haben. Eine offizielle Stellungnahme beider Unternehmen liegt dazu weiterhin nicht vor.

Komponentenkrise belastet auch Xbox-Hardware

Ein weiterer Schwerpunkt der internen Mitteilung betrifft offenbar die Hardware-Sparte. Laut Sharma stehe Xbox vor erheblich steigenden Kosten bei Speicher- und Arbeitsspeicher-Komponenten.

Bis zum Weihnachtsgeschäft 2027 könnten die Preise laut ihren Angaben auf das Fünffache des Niveaus von 2024 steigen. Deshalb müsse Xbox neue Geschäftsmodelle und zusätzliche Hardware-Partnerschaften prüfen, während die Arbeiten an der nächsten Konsolengeneration mit dem Codenamen Helix fortgesetzt werden.

Tiefgreifender Umbau angekündigt

Sharma zeichnete laut Bloomberg insgesamt das Bild eines Unternehmens, das sich in einem umfassenden Wandel befindet. Die Plattform-Infrastruktur müsse modernisiert, die Studio-Struktur überprüft und Investitionen neu priorisiert werden.

Ob und in welchem Umfang die erwarteten Entlassungen tatsächlich umgesetzt werden, dürfte sich bereits in den kommenden Wochen zeigen.