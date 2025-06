Microsoft: Xbox-Schließungen und Entlassungen in ganz Europa – Gerücht

Autor:, in / Microsoft

Microsoft plant neue Xbox-Entlassungen! Dazu wird eine komplette Xbox-Umstrukturierung in Europa erwartet.

Microsoft steht offenbar vor einer weiteren Entlassungswelle in seiner Xbox-Sparte. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg sollen bereits in der kommenden Woche „größere Entlassungen“ erfolgen.

Bereits Anfang des Monats hatte Tom Warren in der Kolumne Notepad über bevorstehende Kürzungen spekuliert, nun scheint sich diese Einschätzung zu bestätigen. Intern wurden Führungskräfte bei Microsoft über die kommenden Maßnahmen informiert, heißt es. Neben dem Xbox-Geschäft sollen auch andere Geschäftsbereiche betroffen sein, insbesondere die Vertriebsabteilungen und das pünktlich zum Start des neuen Geschäftsjahres.

Ein besonders gravierender Schritt ist die geplante Umstrukturierung des Xbox-Vertriebs in Zentraleuropa. Wie aus informierten Kreisen hervorgeht, wird sich Microsoft aus bestimmten Regionen zurückziehen, was zur Einstellung einzelner Xbox-Aktivitäten in diesen Ländern führen soll.

Diese Maßnahmen erfolgen zusätzlich zu den bereits 6.000 Stellenstreichungen im Mai sowie den über 300 weiteren Kündigungen Anfang Juni. Schon im Januar 2024 hatte Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard rund 1.900 Mitarbeiter in der Gaming-Sparte entlassen und im Mai mehrere Studios geschlossen – darunter Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) und Arkane Austin (Redfall).

Auch 650 Xbox-Mitarbeiter verloren im September 2024 ihre Jobs, im Juni des gleichen Jahres waren bereits rund 1.000 Beschäftigte in den Bereichen HoloLens und Azure betroffen.

Die erneuten Kürzungen verdeutlichen, wie tiefgreifend Microsoft seine Gaming-Strategie derzeit anpasst – offenbar im Hinblick auf die nächste Konsolengeneration, deren Entwicklung und Marktpositionierung nun im Fokus stehen.