Microsoft: Xbox-Schöpfer hat Tipps für Asha Sharma

Der Abgang der langjährigen Xbox-Chefs Phil Spencer und Sarah Bond sowie die Ernennung der im Bereich Videospiele unerfahrenen Asha Sharma zum neuen Microsoft Gaming CEO sorgten zuletzt für reichlich Gesprächsstoff in der Gaming-Branche.

Gegenüber GamesBeat schilderte zuletzt auch Original Xbox-Schöpfer Seamus Blackley seine Sicht der Dinge. Blackley sagt eine schrittweise Dichtmachung der Xbox-Sparte begleitet von einem immer stärkeren Unternehmensfokus auf KI-Technologien voraus.

In Bezug auf Asha Sharma gibt er an, weiterhin ein Problem damit zu haben, sich mit der Vorstellung eines nicht von vorneherein stark in Gaming investierten Xbox-Chefs anzufreunden. Erfolg sei dadurch allerdings nicht ausgeschlossen, dieser hänge aber vom Glauben an Microsofts Strategie ab. Für Sharma persönlich hat er zwei Tipps parat:

„Wenn ich mit ihr sprechen würde, würde ich sagen: ‚Hör mal, wenn du keine echte Leidenschaft für Spiele hast oder keine Leidenschaft für Spiele entwickeln kannst, dann solltest du einen Weg finden, diesen Job bald zu verlassen. Du solltest es nicht machen. Denn es ist schwieriger, als du denkst. Du bist eine sehr kluge Person, die in ihrer Karriere viel erreicht hat. Du wirst denken, dass ich Unrecht habe, aber du wirst feststellen, dass ich Recht habe. Es gibt eine lange Geschichte von extrem klugen Leuten in der Spielebranche, die an diese Grenze gestoßen sind.“ „Zweitens: Wenn man das Vertrauen der Gaming-Community gewinnen kann, dann kann man ein echtes Geschäft in der Größenordnung des Microsoft-KI-Geschäfts aufbauen, das dich sehr mächtig machen wird. Aber das passiert nur, wenn man das Vertrauen des Publikums gewinnt, wenn man das Vertrauen der Community gewinnt. Wenn du nach Vorbildern suchst, schau dir Shuhei Yoshida an. Ich würde ihr raten, einen Tag mit Shu zu verbringen. Verbring einen Tag mit Peter Moore. Verbring einen Tag mit Phil Harrison. Verbring, wenn möglich, einen Tag mit einigen der Leute von Nintendo. Finde Reggie. Verbring einen Tag mit Reggie. Sprich mit diesen Führungskräften darüber, wie sie in der Branche erfolgreich waren und mit was sie gescheitert sind. Lern von ihnen. Versuch nicht, alles selbst zu erfinden. Hol dir diese Informationen. Sie sind alle da draußen. Ich bin sicher, Reggie … es gibt da einen kürzlich ausgeschiedenen Manager von Nintendo, mit dem es für sie sehr interessant sein könnte, zu sprechen, oder? Das wäre mein Rat. Sprich mit all diesen Leuten.“