Microsoft: Xbox-Schöpfer hat Tipps für Asha Sharma

Der Abgang der langjährigen Xbox-Chefs Phil Spencer und Sarah Bond sowie die Ernennung der im Bereich Videospiele unerfahrenen Asha Sharma zum neuen Microsoft Gaming CEO sorgten zuletzt für reichlich Gesprächsstoff in der Gaming-Branche.
Gegenüber GamesBeat schilderte zuletzt auch Original Xbox-Schöpfer Seamus Blackley seine Sicht der Dinge. Blackley sagt eine schrittweise Dichtmachung der Xbox-Sparte begleitet von einem immer stärkeren Unternehmensfokus auf KI-Technologien voraus.
In Bezug auf Asha Sharma gibt er an, weiterhin ein Problem damit zu haben, sich mit der Vorstellung eines nicht von vorneherein stark in Gaming investierten Xbox-Chefs anzufreunden. Erfolg sei dadurch allerdings nicht ausgeschlossen, dieser hänge aber vom Glauben an Microsofts Strategie ab. Für Sharma persönlich hat er zwei Tipps parat:
„Wenn ich mit ihr sprechen würde, würde ich sagen: ‚Hör mal, wenn du keine echte Leidenschaft für Spiele hast oder keine Leidenschaft für Spiele entwickeln kannst, dann solltest du einen Weg finden, diesen Job bald zu verlassen. Du solltest es nicht machen. Denn es ist schwieriger, als du denkst. Du bist eine sehr kluge Person, die in ihrer Karriere viel erreicht hat. Du wirst denken, dass ich Unrecht habe, aber du wirst feststellen, dass ich Recht habe. Es gibt eine lange Geschichte von extrem klugen Leuten in der Spielebranche, die an diese Grenze gestoßen sind.“
„Zweitens: Wenn man das Vertrauen der Gaming-Community gewinnen kann, dann kann man ein echtes Geschäft in der Größenordnung des Microsoft-KI-Geschäfts aufbauen, das dich sehr mächtig machen wird. Aber das passiert nur, wenn man das Vertrauen des Publikums gewinnt, wenn man das Vertrauen der Community gewinnt. Wenn du nach Vorbildern suchst, schau dir Shuhei Yoshida an. Ich würde ihr raten, einen Tag mit Shu zu verbringen. Verbring einen Tag mit Peter Moore. Verbring einen Tag mit Phil Harrison. Verbring, wenn möglich, einen Tag mit einigen der Leute von Nintendo. Finde Reggie. Verbring einen Tag mit Reggie. Sprich mit diesen Führungskräften darüber, wie sie in der Branche erfolgreich waren und mit was sie gescheitert sind. Lern von ihnen. Versuch nicht, alles selbst zu erfinden. Hol dir diese Informationen. Sie sind alle da draußen. Ich bin sicher, Reggie … es gibt da einen kürzlich ausgeschiedenen Manager von Nintendo, mit dem es für sie sehr interessant sein könnte, zu sprechen, oder? Das wäre mein Rat. Sprich mit all diesen Leuten.“
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe auch einen Tipp, aber für ihn: Nicht einfach irgendein unqualifiziertes Gewäsch im Internet posten. Er hat keine Ahnung von den Plänen und Strukturen von Microsoft. Statt auf den Xbox-Hate-Zug aufzuspringen um Klicks zu generieren, lieber erstmal die Frau in der neuen Position machen lassen.
Mein reden ,
Keine Ahnung warum überhaupt jemand ein Interview mit ihm machen würde.
Er ist raus bei MS und Xbox und dass schon locker seit 20+ Jahren .
Auf so jemanden kann die neue im Chefsessel locker verzichten .
Erst den Untergang prophezeihen und jetzt auch noch Ratschläge erteilen 🙄
„Erst den Untergang prophezeihen und jetzt auch noch Ratschläge erteilen 🙄“
Genau mein Humor😂😂😂
Klar, man kann ihm dankbar sein das er mit an der Xbox gearbeitet hat. Aber etwas zu sagen um etwas zu sagen, das zeugt nicht gerade von Professionalität.
:-D, jaja, das Internet und die Möglichkeit überall seine Meinung zu hinterlassen 😀
zumindest Tipp 2 mit den ganzen bestehenden Gaminggrößen zu sprechen ist ja nicht der allerschlechteste Rat. We will see.
Welche Neuigkeiten gibt es zu upcoming Xbox Games?^^
„Welche Neuigkeiten gibt es zu upcoming Xbox Games?^^“
Da werden wir dieses Jahr sicher mehr erfahren zum Xbox Jubiläum. Einige Kracher der Xbox Game Studios erscheinen ja dieses Jahr. Über sowas sollte der lieber spekulieren als hier seinen Senf zu dem Thema dazuzugeben.
sein zweiter Tipp liest sich eher wie ne Questreihe in einem RPG 🤣
🤣🤣🤣
Von allen Seiten kommen jetzt Ratschläge und Hate. Ganz ehrlich, sie ist ganz sicher nicht umsonst auf dem Posten bei MS und jetzt sollte man ihr einfach mal etwas Zeit geben und dann schauen, ob sie nen guten Job macht. Ich hab auch nicht viel Ahnung von Wein und Sekt und bin trotzdem Abteilungsleiter bei uns…😆
Unzufriedenheit und Skeptizismus ist noch lange kein Hate. Ihr geht mit dem Wort Hate viel zu unbekümmert um. Wenn jemand etwas nicht mag oder etwas Scheiße findet und es äußert dann ist es Hate. Ist es nicht!! Diese ganze Hate Debatte geht mir schon so auf den Keks. Sie dient nur dazu die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und dass kann ich nicht ausstehen. Jeder hat das Recht auf seine Meinung und auch das Recht sie zu äußern. Ob es dir passt oder nicht.
„Jeder hat das Recht auf seine Meinung und auch das Recht sie zu äußern. Ob es dir passt oder nicht.“
Richtig und darin inbegriffen ist nun mal auch, wenn jemand gewisse Dinge für sich als „Hate“ sieht und dieses eben so äußert !
Damit musst Du genauso klar kommen wie DU es von anderen verlangst 😉
Btw. Unzufriedenheit und Skeptizismus sind per se zwar kein Hate, die dafür begründeten Argumente können es aber sehr wohl sein!
Das ist leider ein Problem unserer Zeit. Man setzt jemandem in eine Position der überhaupt keine Ahnung hat von dieser Sparte. Dort müsste zumindest jemand sitzen der leidenschaftlich gerne Videospiele zockt, jemand der die Spieler kennt und versteht. Jemand der sich in der Community auskennt und sich wohl fühlt.
Bei dieser Frau hat man das Gefühl dass man bewusst sie dort hingesetzt hat um zu scheitern. Ich kann keinen Bauer als Vorstand einer Ärzteschaft hinsetzen und umgekehrt auch nicht.
Meiner Meinung nach fängt es damit an, ich hätte nie eine Frau auf diese Position gesetzt ausser sie ist wirklich eine hardcore Zockerin. Weil Videospiele eindeutig eine Männerdomäne ist. 80% bis 90% spielen Videospiele Männer.
Sie ist anscheinend überhaupt keine Zockerin so wie es ausschaut. Und ausserdem muss sie eine Ahnung von der Industrie haben und wie sie funktioniert. Ob sie das kann bezweifle ich. Und sie hat keine Leidenschaft für Videospiele deswegen wird sie viele falsche Entscheidungen treffen, davon gehe ich zumindest aus.
Und was keiner will ist das die Pussyfication der Videospiele weiter vorangetrieben wird. Wir brauchen wieder Testosteron in den Videospielen. Alles viel zu bunt und zu einsteigerfreundlich heutzutage und die Themenwahl ist eine Katastrophe. Früher ginge es darum der Hero zu sein. Man hat die Welt gerettet durch Muskelkraft und Opferbereitschafft. Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen.
Heutzutage geht es darum einen Garten zu pflanzen und ihn zu bewirtschaften. Heutzutage geht es um irgendwelche Traumata und darüber zu meditieren und Selbshilfegruppen die traumatisiert sind weil man sie mit falschen Pronomen angesprochen hat. Girlbosse, mit Katzenohren wie kleine Kinder zu Fasching. Fette Frauen mit 130 Kg die so agil sind dass sie die physikalischen Gesetze ausser Kraft setzen. Und natürlich müssen alle repräsentiert werden und niemand darf sich beleidigt fühlen.
Und deswegen leidet die Qualität der Spiele. Früher als die Spiele noch von männlichen,leidenschaftlichen Gamern programmiert wurden wusste man nicht wie man das Geld auftreiben soll um alle diese tollen Games zu spielen. Heutzutage ist man froh wenn 1 bis 2 annehmbare Spiele im Jahr erscheinen. Es gibt mehr Spiele den je aber über 90% davon sind komplett uninteressant.
Und die alten Spiele erleben ein Revivable. Remastered ohne Ende. Gothic, Halo, Oblivion,Fallout,usw… Die Spiele von Männern, die leidenschaftlich gerne Spiele produziert haben für Männer. Meine Prognose ist dass die XBOX langsam sterben wird. Die NextGen wird die letzte XBOX werden. Falls es überhaupt noch eine XBOX wird. Ich persönlich bin eher skeptisch eingestellt.
Das gibt es in jeder Branche. Es gibt zuviele Führungskräfte,welche eigentlich keine sein fürften. Das zieht sich überall durch und da ist auch die Gaming Branche betroffen.
Ich muss leider sagen, dass ich eher skeptisch gegenüber der neuen chefin bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weiss wie der hase läuft.
Das ist total naiv und entspricht absolut nicht der Realität, dass ein CEO, dessen Produkte konsumieren oder gar „lieben“ muss um erfolgreich seinen Job machen zu können!
Der Take 2 Interactive CEO zb. zockt auch keine Videospiele und niemand macht sich darüber Gedanken, dass er aufgrund dessen nicht seinen Job richtig machen könne oder dadurch Take 2 Interactive in Schieflage komme oder GTA6 nicht gut werden kann wegen so einen non Gamer CEO^^
„Wie Zelnick in einem Interview verriet, wird er „GTA 6“ nämlich nicht selbst spielen. Auf die Frage, ob er „GTA 6“ spielen werde, antwortete Zelnick gegenüber CNBC knapp: „Ich bin kein allzu großer Gamer. Ich spiele keine Videospiele. Ich bin also nicht der Konsument-in-Chief.“
Die meisten Leute haben also eher eine völlig falsche Vorstellung davon, welche Aufgaben ein CEO überhaupt hat und in wie fern diese überhaupt mit den privaten Interessen hinsichtlich des Produkts in Einklang stehen müssen, um eben diese Aufgaben erfolgreich ausüben zu können.
Nur das Zelnick das auch so klar kommuniziert und nicht irgendwelche Gamertags und „Lieblingsspiele“ postet.
Wer nicht vor hat zu spielen, kann das ja auch schlecht 😉 Asha Sharma hat ja auch nicht behauptet, Sie wäre eine langjährige Vollblutgamerin sondern das sie sich erst „vor kurzem“ auch privat mit dem Thema Videogames beschäftigt, da kann man durchaus seinen Gamertag oder bisherige Lieblingsspiele äußern, da spricht erstmal nichts dagegen.
Mal angenommen es stimmt nicht, würde es nichts ja im Vergleich nichts ändern!
Mal angenommen es stimmt, wäre Sie aus „Gamersicht“ zumindest einen Schritt weiter als Zelnick
Was hat das aber mit den Vorrausetzungen für den CEO Job zu tun …. richtig gar nichts!
Das spricht eigentlich gegen GTA 6. Und ich bin komplett der gegenteiligen Meinung wie du. Ich kann nicht eine Fleischerei betreiben als Veganer.
Wenn ein Veganer weiß wie ein Unternehmen geführt wird, kann der das sehr wohl… warum denn auch nicht?^^
Der muss weder Schweine züchten, noch zerhacken oder hinterm Verkaufstresen den Kunden, den exakten Geschmack erklären und verkaufen, dafür hat dieser schließlich sein dafür vorhandenes Fachpersonal 😉
Ich sagte ja bereits, Du hast offensichtlich eine sehr naive Vorstellung davon, welche Aufgaben ein CEO in ein Unternehmen hat und dementsprechend kommen diese teils merkwürdigen, teils schon Frauenverachtende sogenannte Voraussetzungsvorstellungen die mit der Realität nichts am Hut haben.
Spätestens der zu erwartetende (nächste) Erfolg von GTA6 wird dich wohl zum ersten auf dem Boden der Tatsachen holen…. zumindest hoffe ich das für Dich.
Tipp an ihm: bitte mal Schnauze halten.
Tipp an XD: gebt dem Laberkopf doch bitte keine Bühne ^^
Die neue Xbox-Chefin wird zudem selbst schlau genug sein, auf den Trichter zu kommen.
Also ich denke die weiß schon genau was sie tun wird, lassen wir sie einfach einmal arbeiten. 🙏
Einfach nur peinlich, mehr kann man dazu wirklich nicht sagen!🙄
Hä denke nach seiner Meinung geht Xbox unter und jetzt seine Profi Tipps 😂😂😂