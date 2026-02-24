Microsoft: Xbox-Sparte wird schrittweise eingestellt, glaubt sein Schöpfer

Seamus Blackley, einer der ursprünglichen Köpfe hinter der ersten Xbox, zeichnet in einem neuen Interview ein deutliches Bild: Aus seiner Sicht wird die Xbox‑Sparte bei Microsoft schrittweise dichtgemacht. Offiziell werde das nicht kommuniziert, sagt er, doch die Prioritäten des Konzerns lägen klar bei KI‑Technologien, in die CEO Satya Nadella massiv investiere.

Blackley beschreibt Xbox als ein Geschäftssegment, das nicht mehr zum Kernfokus passt. Die neue Xbox‑Chefin Asha Sharma sieht er daher weniger als strategische Neuausrichterin, sondern als jemand, der den Übergang begleitet – „palliative care“, wie er es formuliert. Für ihn ist das ein logischer Effekt einer Unternehmensführung, die nahezu alle Bereiche durch die KI‑Linse betrachtet.

Er argumentiert, dass Microsofts KI‑Ziele im Widerspruch zu einem kreativen, autorengetriebenen Medium wie Games stehen. Während andere Geschäftsbereiche des Konzerns keine eigenen Inhalte produzieren, sei Xbox der einzige Bereich, in dem Microsoft ein Content‑Modell verwalten müsse. In Blackleys Augen passt das nicht mehr zur aktuellen Ausrichtung des Unternehmens.

Ob man seine Einschätzung teilt oder nicht – Blackley sieht die Entwicklung als konsequente Folge der strategischen Entscheidungen, die Microsoft in den vergangenen Jahren getroffen hat und insbesondere an den jüngsten Personalveränderungen, mit dem Rücktritt von Phil Spencer.