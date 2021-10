Microsoft: Xbox sucht für Werbespot die geilsten Clips von Fans

Autor:, in / Microsoft

Xbox feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag mit diversen Aktionen und Partnerschaften. So kündigte Microsoft etwa schicke Adidas Sneaker oder Süßigkeiten mit Spielen aus dem Xbox Game Pass an.

Für Deutschland, Österreich und der Schweiz könnt ihr euch anlässlich des Jubiläums an einer Aktion beteiligen, um Teil des geilsten Xbox-Werbespots aller Zeiten zu werden.

Werdet dazu einfach auf unterschiedliche Weise zum Thema „20 Jahre Xbox“ kreativ und schickt Microsoft euren Videoclip dazu.

Die zehn besten Clips werden Teil des Werbespots und erhalten obendrauf sogar noch ein Xbox-Fanpaket inklusive Xbox Series S-Konsole.

Ein wenig Inspiration findet ihr vielleicht schon im kurzen Clip, den XboxDACH auf Twitter veröffentlichte. Details zur Teilnahme und ihre Bedingungen findet ihr hier.