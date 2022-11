Microsoft: Xbox unhaltbar, wenn Mobile-Geschäft irrelevant bleibt

Wenn von der Activision Blizzard Übernahme gesprochen wird, dann ist fast immer von Call of Duty die Rede. Doch bei der geplanten Übernahme geht es um noch einige mehr.

Phil Spencer sprach im Decoder-Podcast von The Verge über dieses Thema. Er ist der Ansicht, dass die Debatte von Call of Duty auf Konsole, womit er PlayStation meinte, von der Konkurrenz entfacht worden sein könnte.

Im selben Podcast hatte der Gaming-CEO von Microsoft ein für alle Mal die Debatte beendet und gesagt, dass er keine Hintergedanken für Call of Duty auf Playstation habe und die Shooter-Reihe auch weiterhin auf Sony-Konsolen veröffentlicht wird.

Er verwies auch weiter auf die Bedenken, die den Wettbewerbsbehörden zugetragen wurden, nannte dabei Sonys Namen aber nicht. Nintendo hätte hingegen keine Beschwerden eingereicht, soweit er gehört habe.

Zum Geschäft mobilen Spielesektor verwies Spencer auf die Tatsache, dass das Wachstum in der 200 Milliarden Dollar schweren Spieleindustrie in den letzten fünf bis sechs Jahren aus dem Mobile Gaming stamme, während die Geschäfte auf Konsolen und PC eher flach blieben.

Im Mobilgeschäft hat Microsoft keinerlei Bedeutung. Das sei aber nichts Neues und würde jeder wissen. Gegenüber den Behörden hatte man dies auch erklärt. Darauf angesprochen sagte Spencer:

„Ich glaube nicht, dass jemand dieses Zitat von uns braucht, um zu verstehen, wie irrelevant wir im mobilen Bereich sind. Jeder, der sein Handy in die Hand nimmt und ein Spiel spielen will, würde das von selbst erkennen.“

Im weiteren Verlauf des Interviews verdeutlicht Spencer die Wichtigkeit des mobilen Marktes. Eben auch, weil das Geschäft, und damit auch das Xbox-Geschäft, unhaltbar wird. Dabei erwähnt er auch Tencent, das größte Spieleunternehmen der Welt, das den Großteil seines Umsatzes aus dem Geschäft der mobilen Spiele zieht und im raschen Tempo Studios übernimmt.

„Das ist einfach ein Punkt, an dem, wenn wir als Spielemarke nicht an Relevanz gewinnen – und wir sind nicht die Einzigen, die das so sehen -, das Geschäft mit der Zeit für jeden von uns irgendwie unhaltbar wird. Wenn wir nicht in der Lage sind, Kunden auf Handys zu finden, auf jedem Bildschirm, auf dem jemand spielen möchte, wird man wirklich in eine Nische des Spielens segmentiert, so dass es sehr schwierig wird, ein globales Geschäft zu führen.“

„Als Prozentsatz des gesamten Spielegeschäfts schrumpft das Konsolengeschäft, weil das Gesamtgeschäft wächst und die Konsole als Geschäft relativ flach bleibt, dasselbe gilt für den PC.“

„Und wenn man sich die größten Spielefirmen da draußen anschaut – Tencent ist die größte Spielefirma der Welt – dann kommt ein Großteil ihres Umsatzes aus dem mobilen Bereich, und sie setzen ihren geschäftlichen Erfolg, den sie durch ihre Arbeit erzielt haben, auf dem Markt ein, indem sie andere Studios in einem sehr schnellen Tempo übernehmen.“

„Das bringt viele von uns da draußen, die vielleicht traditionell auf einen Bildschirm und ein Gerät beschränkt sind, in eine Position, in der sie sich fragen müssen: OK, wenn man das über 10 Jahre hinweg durchspielt, wenn die Konsole selbst nicht wächst, und der PC in bestimmten Jahren wächst und in anderen nicht, und das Mobiltelefon weiter wächst, wie kann man dann das Geschäft weiterführen und mit anderen konkurrenzfähig bleiben, die da draußen entweder Talente akquirieren, neue Geschäftsmodelle aufbauen, einen neuen Vertrieb aufbauen oder neue Franchises aufbauen?“

„Es ist entscheidend, dass man, wenn man versucht, ein globales Spielgeschäft zu betreiben, seine Kunden dort abholt, wo sie spielen wollen, und das ist immer mehr der Ort, an dem die Leute spielen wollen, nämlich mobil.“