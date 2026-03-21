Microsoft: Xbox verliert weitere Führungskraft – Lori Wright verabschiedet sich

Lori Wright, Vice President für globale Partnerschaften bei Xbox, tritt zurück, während Microsofts Konsolenbereich weiterhin umfassend umstrukturiert wird.

Bei Microsoft und Xbox kündigt sich erneut ein Führungswechsel an: Lori Wright, Corporate Vice President und zuständig für globale Partnerschaften, Geschäftsentwicklung und Marketing, verlässt das Unternehmen.

Die Ankündigung erfolgte am 19. März über LinkedIn, ein genaues Austrittsdatum nannte Wright jedoch nicht. Sie sprach lediglich davon, dass ihr Abschied in den „kommenden Wochen“ erfolgen werde.

In ihrem Post bedankte sie sich bei Kollegen, Partnern und Freunden, die ihre berufliche Laufbahn geprägt hätten, und blickte optimistisch auf die Zukunft: „Ich hoffe auf viele schöne Sonnenauf- und -untergänge und darauf, zu entdecken, was in der Zeit dazwischen liegt.“

Während ihrer Zeit bei Xbox war Wright eng in die Zusammenarbeit mit Drittanbietern eingebunden und leitete Projekte in den Bereichen Publishing, Plattformpartnerschaften, Content-Lizenzen, Entwicklerprogramme und Markterweiterung.

Der Abgang von Wright erfolgt in einem Jahr, das von umfassenden Umstrukturierungen bei Xbox geprägt ist. Erst kürzlich hatte Phil Spencer seinen Rücktritt bekannt gegeben, gefolgt von Sarah Bond, der ehemaligen Präsidentin von Xbox.

Nachfolgerin, Asha Sharma, wechselte aus der Microsoft AI-Division in die Leitung von Xbox, unterstützt von Matt Booty als neuem CCO. Sharma bekräftigte zuletzt, dass Project Helix, der Codename für die nächste Konsolengeneration, weiterhin priorisiert wird und das Unternehmen seinem Kernpublikum verpflichtet bleiben will.