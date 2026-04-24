Microsoft: Zahlt Abfindungen wenn Mitarbeiter freiwillig kündigen

Microsoft führt erstmals in seiner 51-jährigen Unternehmensgeschichte freiwillige Abfindungen für Mitarbeiter in den USA ein. Hintergrund sind tiefgreifende Veränderungen in der Technologiebranche durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz.
Nach aktuellen Informationen sollen rund 7 % der US-Belegschaft für das Programm infrage kommen. Teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter auf Senior-Director-Ebene und darunter, sofern die Summe aus Alter und Betriebszugehörigkeit mindestens 70 beträgt. Details zum Programm sollen berechtigte Angestellte und deren Vorgesetzte am 7. Mai erhalten. Mitarbeiter mit provisionsbasierten Vergütungsmodellen im Vertrieb sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Das einmalige Programm wurde am Donnerstag in einem internen Memo angekündigt. Ziel ist es, berechtigten Mitarbeitern eine freiwillige Entscheidung über ihren nächsten Karriereschritt zu ermöglichen.
In dem Schreiben heißt es: „Unsere Hoffnung ist, dass dieses Programm den Berechtigten die Möglichkeit gibt, den nächsten Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen – mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens.“
Parallel dazu investiert Microsoft massiv in Rechenzentren, um die steigende Nachfrage nach Cloud-Leistung für generative KI-Modelle zu bedienen. Auch andere große Technologieunternehmen verfolgen ähnliche Strategien. Gleichzeitig geraten Software-Aktien unter Druck, da neue KI-gestützte Programmierwerkzeuge etablierte Geschäftsmodelle herausfordern.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft Kosten durch mehrere Entlassungsrunden reduziert. Zum Stand Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit 228.000 Mitarbeiter, davon 125.000 in den USA.
Zusätzlich nimmt Microsoft Änderungen an seinen Vergütungsstrukturen vor. Künftig müssen Manager Aktienvergaben nicht mehr direkt an Barboni koppeln. Dadurch soll mehr Flexibilität entstehen, um hohe Leistungen gezielter zu honorieren.
Auch der Bewertungsprozess für Mitarbeiter wird vereinfacht. Manager können künftig aus fünf statt neun Vergütungsoptionen wählen.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Unglaublich… kaum hängt das Wörtchen Abfindung drauf, sehen es viele als guten Deal?
Klar es ist besser als nix, aber wieder verlieren viele Leute ihren Job. Wenn nicht genug mitmachen halt auf die harte Tour und intern werden die Manger schon wissen wie sie betroffene Mitarbeiter unter Druck setzten können um ihre Boni einstreichen zu können – und das ist sicher erst der Beginn!
Nachden doch positiven Meldungen der letzten Tage der MS typische Dämpfer. Arbeitsklima dürfte wieder angespannten sein. Wer ist betroffen? Wie reagieren ich auf das Angebot? Wenn ich nein sage komm ich dann damit durch oder verzögere ich nur das unausweichliche?
Genau das ist meine Sorge .
Abfindungen sind ja toll.
Ändert aber nichts daran das die betreffenden Entwickler weg gehen.
Für mich klingt das leider eher nach einem Versuch der Chef Etage , Leute zum „Freiwilligen kündigen“ zu bewegen um nicht als die bösen da zu stehen.
Kündigungen ob freiwillig oder gezwungener Maßen sind nie gut , da ändert auch eine Abfindung nichts.
Besonders wenn man liest das der Grund KI „Umstrukturierungen“ sind.
Die meisten feiern den Absatz mit der Abfindung , aber Kündigung bleibt eben Kündigung.
Keine Ahnung warum das die meisten hier als „Fortschritt“ feiern. 😮💨😤
Absurd… An sich ist die Idee nicht schlecht, aber nur wenn man das ALLEN anbietet und das nicht nur dafür nutzt um alte MA loszuwerden. Mal abgesehen davon: Die, die die meiste Erfahrung haben zu kicken… yay~ good idea
So ist das halt! Ein großes Unternehmen MUSS nun mal mit dem Fortschritt gehen und „unnötigen Ballast“ abwerfen um weiter zu expandieren. Gehen Sie diesen Schritt nicht jetzt, werden sie von der Konkurrenz überholt und können nicht mehr aufholen. Ich sag nur Nokia und Blackberry, die heutzutage kaum noch eine Rolle Spielen oder Bedeutung haben!
Die Entscheidung ist für die betroffenen ohne Frage absolut beschissen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ein so riesiges Unternehmen darf halt auch nicht stehen bleiben.
Aktuell setzen alle größeren Firmen nun mal auf KI. Ob das in Zukunft der richtige Weg war wird sich noch zeigen.
Daher ist das schon ein feiner Zug mit der Abfindung.
Schön und gut, aber was passiert, wenn jetzt nicht genug freiwillig gehen? Die setzt man dann so lange unter Druck, bis sie dann doch „freiwillig“ gehen?
Ich kenne einen, der so eine Abfindung bei einem großen deutschen Autohersteller angenommen hat. Anfangs fand er es super. Mittlerweile sucht er seit zwei Jahren einen Job und findet trotz studiertem Fachkräftedaseins keinen.
So etwas anzunehmen ist immer eine zweischneidige Sache.