Microsoft: Zahlt Abfindungen wenn Mitarbeiter freiwillig kündigen

Microsoft bietet erstmals freiwillige Abfindungen bei Kündigungen an und passt Vergütungsstrukturen im Zuge des KI-Wandels an.

Microsoft führt erstmals in seiner 51-jährigen Unternehmensgeschichte freiwillige Abfindungen für Mitarbeiter in den USA ein. Hintergrund sind tiefgreifende Veränderungen in der Technologiebranche durch den Boom rund um Künstliche Intelligenz.

Nach aktuellen Informationen sollen rund 7 % der US-Belegschaft für das Programm infrage kommen. Teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter auf Senior-Director-Ebene und darunter, sofern die Summe aus Alter und Betriebszugehörigkeit mindestens 70 beträgt. Details zum Programm sollen berechtigte Angestellte und deren Vorgesetzte am 7. Mai erhalten. Mitarbeiter mit provisionsbasierten Vergütungsmodellen im Vertrieb sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Das einmalige Programm wurde am Donnerstag in einem internen Memo angekündigt. Ziel ist es, berechtigten Mitarbeitern eine freiwillige Entscheidung über ihren nächsten Karriereschritt zu ermöglichen.

In dem Schreiben heißt es: „Unsere Hoffnung ist, dass dieses Programm den Berechtigten die Möglichkeit gibt, den nächsten Schritt zu ihren eigenen Bedingungen zu gehen – mit großzügiger Unterstützung des Unternehmens.“

Parallel dazu investiert Microsoft massiv in Rechenzentren, um die steigende Nachfrage nach Cloud-Leistung für generative KI-Modelle zu bedienen. Auch andere große Technologieunternehmen verfolgen ähnliche Strategien. Gleichzeitig geraten Software-Aktien unter Druck, da neue KI-gestützte Programmierwerkzeuge etablierte Geschäftsmodelle herausfordern.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft Kosten durch mehrere Entlassungsrunden reduziert. Zum Stand Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit 228.000 Mitarbeiter, davon 125.000 in den USA.

Zusätzlich nimmt Microsoft Änderungen an seinen Vergütungsstrukturen vor. Künftig müssen Manager Aktienvergaben nicht mehr direkt an Barboni koppeln. Dadurch soll mehr Flexibilität entstehen, um hohe Leistungen gezielter zu honorieren.

Auch der Bewertungsprozess für Mitarbeiter wird vereinfacht. Manager können künftig aus fünf statt neun Vergütungsoptionen wählen.