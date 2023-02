Microsoft: Zehnjährige Partnerschaft mit GeForce NOW

Autor:, in / Microsoft

Xbox startet eine zehnjährige Partnerschaft mit NVIDIA, die es Spielern zukünftig ermöglichen wird, Xbox-Spiele für PC über den Cloud-Gaming-Service GeForce NOW zu spielen.

Xbox betont immer wieder das große Ziel, auf verschiedensten Wegen mehr Spiele für mehr Spieler verfügbar machen zu wollen. Einer der Hauptpfeiler ist dabei Cloud-Gaming beziehungsweise das Streamen von Spielen auf allerlei verschiedene Endgeräte.

Wie Head of Xbox Phil Spencer nun verkündet, können Spieler dabei zukünftig von einer neu unterzeichneten, zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen Xbox und dem Hardware-Unternehmen NVIDIA profitieren.

„Wir haben eine 10-Jahres-Vereinbarung mit NVIDIA unterzeichnet, die es GeForce NOW-Spielern ermöglicht, nach der Übernahme Xbox PC-Spiele sowie PC-Titel von Activision Blizzard, einschließlich COD, zu streamen. Wir sind bestrebt, mehr Spiele für mehr Menschen zugänglich zu machen – egal, wie sie spielen wollen.“

Im Zuge dieser wird es Spielern möglich sein, Xbox-Spiele, die für PC veröffentlicht werden, über den Cloud-Gaming-Service GeForce NOW zu spielen.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Übernahme von Activision Blizzard werden dann auch die PC-Titel des Entwicklers, inklusive Call of Duty über GeForce NOW gestreamt werden können. Ein weiterer Schachzug, um die Regulierungsbehörden zu besänftigen, die zuvor Bedenken geäußert hatten, dass Microsoft Call of Duty exklusiv nur über eigene Cloud-Dienste nutzbar machen könnte.