Microsoft: ZeniMax-Mitarbeiter kritisieren Vorgehen bei Massenentlassungen

Anfang des Monats gab Microsoft die Entlassung von 9.000 Mitarbeitern bekannt. Ein großer Teil dieser Entlassungen betraf die Xbox- und Gaming-Sparte rund um Entwicklerstudios wie The Initiative, ZeniMax Online, Rare und King.

In einem Interview mit Game Developer kommen jetzt Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter von ZeniMax Media zu Wort, die Microsofts Vorgehen bei der Durchführung der Maßnahme als unmenschlich und widerwärtig beschreiben.

So berichtet einer der ehemaligen Mitarbeiter, er sei ohne ordnungsgemäße Kündigung aus seinem Arbeits-E-Mail-Konto, Slack und allen anderen Systemen ausgesperrt und stundenlang ohne jegliche Kommunikation seitens Microsoft zurückgelassen worden.

Laut Mitgliedern der Gewerkschaft ZWU-CWA habe das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens viele Mitarbeiter verzweifelt und verwirrt zurückgelassen, da sie nicht sicher sein konnten, ob sie ihren Job behalten würden oder nicht.

Zudem soll es sich bei einigen der Entlassenen um absolut unverzichtbare und integrale Bestandteile der Belegschaft gehandelt haben. Auch Veteranen, die seit über 15 Jahren Teil des Unternehmens waren, seien entlassen worden:

„Einige Leute waren 15 Jahre lang hier und wurden dann entlassen. Es ist widerlich, dass die Leute sich beeilen müssen, um ihren Kollegen, mit denen sie an verschiedenen Projekten gearbeitet haben und die Ihrem Unternehmen 15 Jahre lang Geld eingebracht haben, eine Abschiedsnachricht in Slack zu schreiben. Es ist widerlich. Wenn ich jetzt eine Nachricht an einen Geschäftsführer senden könnte, würde ich ihn bitten, diesen Prozess zu überprüfen, denn er ist nicht normal und nicht in Ordnung.“