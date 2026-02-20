Midsummer Studios: Firaxis Games-Veteranen schließt mit unvollendetem Projekt

Nach der Gründung von Midsummer Studios im Jahr 2024 bestätigt Jake Solomon die Einstellung des Projekts Burbank und die Schließung des Studios.

In den Räumen eines jungen Entwicklerteams endet ein Vorhaben, das im Mai 2024 mit klarer Zielsetzung begonnen hatte. Damals gründeten die Designer Jake Solomon und Will Miller in Maryland Midsummer Studios, um das Genre der Lebenssimulationen wiederzubeleben. Dieses Ziel wird nicht mehr weiterverfolgt, denn das Studio stellt seine Arbeit ein.

Solomon gab die Schließung über soziale Medien bekannt und veröffentlichte gleichzeitig einen kurzen Clip aus dem eingestellten Projekt Burbank. In seiner Mitteilung beschreibt er den Aufbau des Studios und die Entwicklung des Spiels als Leistungen, auf die er stolz sei.

Er verweist auf die Grundidee, eine Mischung aus Life Sims und Elementen zu schaffen, die an eine kontrollierte Beobachtungssituation wie in The Truman Show erinnern. Im Mittelpunkt stand die Möglichkeit, eigene Figuren und Geschichten zu gestalten.

Er betont, dass während der Entwicklung Momente entstanden seien, in denen Charaktere auf eine Weise reagierten, die das Team zuvor nicht erlebt hatte. Der gezeigte Ausschnitt befindet sich im Pre Alpha Stadium und vermittelt einen Eindruck des Projekts, das für das Team eine persönliche Bedeutung hatte.

Mit der Veröffentlichung dieses Materials endet die Arbeit von Midsummer Studios. Burbank bleibt als unvollendetes Projekt bestehen und markiert den Abschluss eines Vorhabens, das trotz seines frühen Endes von intensiver Entwicklungsarbeit geprägt war.

  1. JohnWick 82545 XP Untouchable Star 2 | 20.02.2026 - 12:41 Uhr

    Und die schlechten Nachrichten hören einfach nicht auf .
    Das nächste Studio das dicht macht .
    Oh Mann 😟

    0
  3. Mech77 82955 XP Untouchable Star 2 | 20.02.2026 - 13:08 Uhr

    Ok, das Studio sagt mir jetzt nichts.

    Aber wieso mussten sie schließen? Hatten sie keinen Publisher als Sponsor und ging ihnen das eigene Geld aus bzw. konnten sie keine Kredite mehr zahlen oder laufende Kosten decken, waren also nicht mehr liquide?

    0
    • Eisbaer2405 51775 XP Nachwuchsadmin 5+ | 20.02.2026 - 13:32 Uhr
      Antwort auf Mech77

      Genau deshalb, sie konnten nur 6,6 Millionen Euro zusammen sammeln, was viel zu wenig ist.
      Die Investitionen waren wohl auch sehr schwierig zu bekommen, kaum noch einer investiert in Spiele und schon gar nicht in Indy Studios.
      Zudem gibt es starke Konkurrenz zb inZoi. Auch für die Umsetzung der Ideen hätte es ein paar 10 Millionen mehr gebraucht.

      1
      • kleineAmeise 137130 XP Elite-at-Arms Silber | 20.02.2026 - 14:06 Uhr
        Antwort auf Eisbaer2405

        Nur 6,6 Mil. Wenn man das nur liest, „nur“!
        Für mich liest sich das nach einer tollen Geschäftsidee. Komm, sammeln wir ein paar Millionen. Tun so als ob wir was machen. Dann hören wir irgendwann auf und zeigen ein Video als Augenwischerei, sodass Leute denken wir wollten wirklich was machen. Mission erfolgreich abgeschlossen.

        0
  4. Katanameister 333000 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.02.2026 - 13:38 Uhr

    Schade um das Studio, Lebenssimulationen sind aber jetzt nicht unbedingt mein Ding muss ich sagen.

    0
  6. DrFreaK666 218005 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.02.2026 - 16:10 Uhr

    Wieso nicht erstmal kleine Brötchen backen um Geld zu generieren?
    Da hat jemand sehr schlecht kalkuliert.
    Schade um das junge Studio

    0

