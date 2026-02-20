Midsummer Studios: Firaxis Games-Veteranen schließt mit unvollendetem Projekt

Nach der Gründung von Midsummer Studios im Jahr 2024 bestätigt Jake Solomon die Einstellung des Projekts Burbank und die Schließung des Studios.

In den Räumen eines jungen Entwicklerteams endet ein Vorhaben, das im Mai 2024 mit klarer Zielsetzung begonnen hatte. Damals gründeten die Designer Jake Solomon und Will Miller in Maryland Midsummer Studios, um das Genre der Lebenssimulationen wiederzubeleben. Dieses Ziel wird nicht mehr weiterverfolgt, denn das Studio stellt seine Arbeit ein.

Solomon gab die Schließung über soziale Medien bekannt und veröffentlichte gleichzeitig einen kurzen Clip aus dem eingestellten Projekt Burbank. In seiner Mitteilung beschreibt er den Aufbau des Studios und die Entwicklung des Spiels als Leistungen, auf die er stolz sei.

Er verweist auf die Grundidee, eine Mischung aus Life Sims und Elementen zu schaffen, die an eine kontrollierte Beobachtungssituation wie in The Truman Show erinnern. Im Mittelpunkt stand die Möglichkeit, eigene Figuren und Geschichten zu gestalten.

Er betont, dass während der Entwicklung Momente entstanden seien, in denen Charaktere auf eine Weise reagierten, die das Team zuvor nicht erlebt hatte. Der gezeigte Ausschnitt befindet sich im Pre Alpha Stadium und vermittelt einen Eindruck des Projekts, das für das Team eine persönliche Bedeutung hatte.

Mit der Veröffentlichung dieses Materials endet die Arbeit von Midsummer Studios. Burbank bleibt als unvollendetes Projekt bestehen und markiert den Abschluss eines Vorhabens, das trotz seines frühen Endes von intensiver Entwicklungsarbeit geprägt war.