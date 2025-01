Mika and the Witch’s Mountain erscheint nächste Woche für Xbox, PlayStation, PC und Switch.

Die vollständige Veröffentlichung von Mika and the Witch’s Mountain erfolgt am 22. Januar und beinhaltet neue Inhalte für alle Plattformen: PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Das von Kiki’s Delivery Service inspirierte Spiel wurde am 21. August letzten Jahres im Early Access auf Steam und Nintendo Switch veröffentlicht und hat sich bisher 60.000 Mal verkauft, was von den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde.

Um alle zu ermutigen, an diesem besonderen Event teilzunehmen und die Abenteuer von Mika, der „Lieferhexe“, zu genießen, bietet Chibig auf einigen dieser Plattformen einen Launch-Rabatt an: 30 % Rabatt auf Steam, 25 % Rabatt auf Nintendo Switch (Region Europa) und 15 % Rabatt für PlayStation Plus-Nutzer.

„Wir möchten uns bei unserer Community für all das Feedback und die Unterstützung bedanken, die sie während des Early Access mit uns geteilt hat“, sagt Abraham Cozar, CEO von Chibig, „denn das hat uns geholfen, heute ein besseres Erlebnis und ein besseres Spiel zu veröffentlichen.“

Hier gibt es noch einen Teaser-Trailer für euch. Weitere Informationen gibt es in dieser Mika and the Witch’s Mountain News.