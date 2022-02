Mika and the Witch’s Mountain: Hexen-Abenteuer erscheint für Xbox

Mit Mika and the Witch’s Mountain erscheint ein neues Abenteuer auf der Xbox.

Mika and the Witch’s Mountain ist ein Fantasy-Abenteuer über das Erwachsenwerden mit Hexenlehrling Mika. Um ihre Ausbildung abzuschließen, muss Mika den Stadtbewohnern am Fuße des Berges helfen, indem sie ihnen auf ihrem Hexenbesen Pakete bringt. Schützt die Waren, findet neue Freunde und erkundet eine Open-World-Sandbox, die in jedem Winkel Geheimnisse birgt.

Mika ist eine aufstrebende Hexe, die ihre Kräfte noch nicht völlig unter Kontrolle hat. Um ihre Ausbildung abzuschließen, muss sie den Stadtbewohnern am Fuße des Berges helfen, indem sie ihnen auf ihrem Hexenbesen Pakete bringt. Helft Mika, sich ihre Sporen zu verdienen, streift über die Insel und erhaltet mit jeder erfolgreichen Lieferung Upgrades. Dabei werdet ihr jeden der sonderbaren Charaktere in der Stadt kennenlernen. Doch seid gewarnt – Fliegen ist ein gefährliches Geschäft und Pakete können unterwegs leicht beschädigt werden!

Features:

Liebevoll gestaltete Insel-Sandbox, die ihr auf eurem Besen erkunden könnt.

Schützt die Pakete beim Flug über die Insel vor Wind und Wetter.

Lernt die Dorfbewohner kennen und erfahrt mit jeder Lieferung eine neue Geschichte.

Erlebt eine herzerwärmende Erzählung, die davon handelt, erwachsen zu werden und sein Glück zu versuchen.

Ein kurzes, narratives Spiel mit so vielen Geheimnissen, dass man gar nicht genug bekommt.

Mika and the Witch’s Mountain erscheint im Laufe dieses Jahres auf Switch, Xbox One, PS4 und via Steam auf dem PC.